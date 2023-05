राहुल गांधींना अंतरिम दिलासा देण्यास गुजरात हायकोर्टाचा नकार, निकाल राखून ठेवला

‘मोदी आडनाव’ प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना अंतरिम दिलासा देण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. 2019च्या खटल्यातील शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला असून उन्हाळी सुट्टानंतर अंतिम आदेश दिला जाईल.

राहुल गांधी यांनी शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी 2 मे रोजी सुनावणी पार पडली. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी राहुल गांधी यांची बाजू मांडली. दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणात तातडीचा म्हणून अंतरिम किंवा अंतिम आदेस देण्याची विनंती सिंघवी यांनी न्यायालयाला केली. मात्र या टप्प्यावर अंतरिम संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. सर्व तपशील आणि कार्यवाहिचा अधिकृत अहवाल पाहिल्यानंतर उन्हाळी सुट्टीनंतर अंतिम आदेश देऊ, असे न्यायमूर्ती हेमंत प्रच्छक म्हणाले.

