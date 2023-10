हमासच्या दहशतवाद्याचे क्रौर्य, निर्घृणमध्ये 40 मुलांचा गळा चिरला

हमासच्या दहशतवाद्यांनी शनिवारी एकाचवेळी 5000 रॉकेट्सटा मारा करत इस्रायलवर हल्ला केला. इस्रायलमध्ये घुसखोरी करुन म्युझीक फेस्टीव्हलला निशाणा करत 250 लोकांवर गोळ्या झाडल्या. एवढेच नाही तर या दहशतवाद्यांनी इस्त्राइलमधील 40हून अधिक लहान मुलांना गळा चिरुन निर्घृण हत्या केली.

इस्रायल न्यूज चॅनल 1-24 च्या वृत्तानुसार, हमासच्या दहशतवाद्यांनी इस्रायलच्या सीमेजवळ कफर अजा गावातील जवळपास 40 छोट्य़ा मुलांचे गळे चिरले. तर काहींना झोपेतच मारले. लहान मुलांनाही या दहशतवाद्यांनी सोडले नाही. शिवाय या दहशतवाद्यांनी अनेक जागांवर जनावरांनाही सोडले नाही. इस्रायलने याचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये हे दहशतवादी प्राण्यांनाही गोळ्या मारताना दिसत आहे.

We wish we didn’t have to share these videos, but we can’t stop.

We need you all to know.

They burned down houses with people in them.

Shot and murdered dogs for no reason.

This is Hamas.

This is ISIS. pic.twitter.com/gKDCBGOMa3

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 10, 2023