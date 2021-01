भाजपच्या शेतकरी संवाद कार्यक्रमावर आंदोलकांचा हल्लाबोल, मुख्यमंत्री खट्टर यांचा दौरा रद्द

हरियाणाच्या कर्नालमध्ये पोलिसांनी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर लाठीचार्ज केला आहे. कर्नाल जिल्ह्यातील कैमला येथे भाजपच्या वतीने शेतकरी संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. येथे हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर येणार होते व नवीन कृषी कायद्याचे फायदे शेतकऱ्यांना सांगणार होते.

मुख्यमंत्री खट्टर येथे पोहोचणार त्याआधी कृषी कायद्याचा विरोध करणारे आंदोलनकारी शेतकरी येथे पोहोचले. यावेळी आंदोलनकारी शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांविरोधात घोषणाबाजी करत काळे झेंडे फडकवले. तसेच शेतकऱ्यांनी कार्यक्रम स्थळी मुख्यमंत्र्यांसाठी बांधलेल्या मंचाचीही तोडफोड केली आहे.

Karnal: Protesting farmers gather in Kaimla village where Haryana CM Manohar Lal Khattar will hold Kisan Mahapanchayat shortly.

Police use teargas to disperse protestors. pic.twitter.com/SxV5ivKKs9

