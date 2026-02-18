ICC T-20 World Cup – आता खरा धुरळा उडणार! सुपर-8 चं शेड्युल जाहीर, जाणून घ्या टीम इंडियाच्या लढती

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

ICC T20 World Cup 2026 मध्ये आता तिखट सामन्यांची मालिका सुरू होणार आहे. साखळी फेरीतील चुरस आता संपुष्टात येईल आणि सुपर 8 ची धुमश्चक्री 21 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे.

सुपर 8 चे चित्र जवळपास निश्चित झाले आहे. ऑस्ट्रेलियाला या वर्ल्ड कपमध्ये तगडा झटका बसला असून संघ थेट वर्ल्ड कपमधून बाहेर फेकला गेला. ऑस्ट्रेलियाच्या जागी झिम्बाब्वेने सुपर 8 मध्ये आपली जागा पक्की केली आहे. हिंदुस्थान आणि झिम्बाब्वे व्यतिरिक्त, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड हे आठ संघ सुपर 8 मध्ये एकमेकांना भिडणार आहेत. 21 फेब्रुवारी ते 1 मार्च या कालावधीत सुपर 8 चा थरार रंगणार आहे.

सुपर 8 मध्ये टीम इंडियाचा पहिला सामना 22 फेब्रुवारी रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळला जाणार आहे. त्यानंतर 26 फेब्रुवारी रोजी टीम इंडिया आणि झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये चेन्नईमध्ये भिडत होईल. सुपर 8 मधील टीम इंडियाचा तिसरा आणि शेवटचा सामना वेस्ट इंडिजविरुद्ध 1 मार्च रोजी कोलकातामध्ये खेळला जाणार आहे. त्यानंतर 4 मार्चपासून सेमी फायनलचं द्वंद्व सुरू होईल.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ICC T20 World Cup – शून्याचं ग्रहण सुटेना! अभिषेक शर्माच्या जागी संजू सॅमसनची वर्णी लागणार?

एआय समिट हा फक्त ‘पीआरचा खेळ’; राहुल गांधी यांचा हल्लाबोल

रशिया-युक्रेन शांतीचर्चा निष्फळ; ट्रम्प-पुतिन यांच्यावर झेलेन्स्की नाराज?

Ratnagiri News – लोटेतील ‘लक्ष्मी ऑरगॅनिक’ विरोधात रणशिंग, कोकण पर्यावरण संघर्ष समितीचा भव्य मोर्चाचा इशारा

rafale-modi

राफेल लढाऊ विमानाच्या प्रकल्पात हेरगिरी, आरोपी कर्मचारी फ्रान्स पोलिसांच्या ताब्यात

T20 World Cup चा धमाका सुरू असतानाच ICC क्रमवारीत मोठा उलटफेर; टॉप 10 मध्ये 4 हिंदुस्थानी फलंदाजांचा समावेश

रोबो डॉगने गाजवले AI समिट; व्हायरल व्हिडीओनंतर गलगोटिया विद्यापीठाची सारवासारव

हिमंता बिस्वा सरमा म्हणजे ‘आसामचे जिन्ना’! हिंदू सर्टिफिकेट वाटणे थांबवा; गौरव गोगई संतापले

Ranji Trophy – अखेर 67 वर्षांचा वनवास संपला… जम्मू-कश्मीर पहिल्यांदाच रणजी करंडकाच्या फायनलमध्ये