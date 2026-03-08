Ratnagiri News – खैराच्या लाकडांची अवैध वाहतूक पकडली; दोन वाहनांसह 11 लाख 72 हजाराचा मुद्देमाल जप्त

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

रत्नागिरीतील निवळी येथे खैराच्या लाकडांची अवैध वाहतूक करणाऱ्या दोन वाहनांना स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने पकडल्या. गस्त घालत असताना निवळी-बावनदी दरम्यान हि कारवाई केरण्यात आली. दोन्ही वाहनांमध्ये एकूण 181 खैराची लाकडे सापडली आहेत. खैराची लाकडे आणि दोन वाहने असा मिळून 11 लाख 71 हजार 500 रूपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

निवळी येथे बोलेरो पिकअप आणि टाटा योद्धा या दोन गाड्यांची पोलिसांनी पहाणी केली असता त्यामध्ये खैराची लाकडे सापडली. हि अवैध वाहतूक करणाऱ्या आरोपी अजित गंगाराम चव्हाण ,अरबाज हमीद सुर्वे आणि त्यांच्यासोबत असलेला अक्षय चव्हाण यांनी खैराच्या झांडांची चोरून तोड केली आणि त्या लाकडांची वाहतूक करत होते. या अवैध वाहतूकी विरोधात रत्नागिरी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. हि कारवाई जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे आणि अपर पोलीस अधीक्षक बी.बी.महामुनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे निरीक्षक नितीन ढेरे, प्रशांत बोरकर,सुभाष भागणे,नितीन डोमणे, भैरवनाथ सवाईराम आणि अतुल कांबळे यांनी केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Pandhrpur News – अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग; श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात रंगपंचमी मोठ्या उत्साहात साजरी

अशोक नायगावकर यांना ‘दु:खी’ तर मीनाक्षी पाटील यांना ना. धों. महानोर राज्य पुरस्कार घोषित

Photo – क्रिकेटर पृथ्वी शॉने गर्लफ्रेंडसोबत उरकला साखरपुडा

उन्हाचा चटका वाढताच लिंबाचे दर तेजीत, पंधरा-वीस दिवसांत २५ ते ३५ टक्क्यांची वाढ

इमाम, पुजारी आणि पाद्री यांना दरमहा मिळतील ५,००० टका, बांगलादेश सरकारचा निर्णय

उन्हाळ्यात शरीराला ठेवा कूल आणि एनर्जेटिक; घरीच बनवा या ५ चविष्ट स्मूदी

प्रभादेवीत उद्यापासून राज्यस्तरीय कबड्डीचा थरार; 18 संघांमध्ये रंगणार ‘राजाभाऊ देसाई स्मृतीचषक’

अमृता खानविलकरचं फॅन्सला दिलं खास सरप्राईज; जागतिक महिलादिनी नव्या क्षेत्रात पदार्पण

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम अभिनेत्री इशा डे लवकरच अडकणार लग्नबंधनात!