दिल्ली स्फोटप्रकरणी ईडीची मोठी कारवाई, अल फलाह ट्रस्टसंबंधित 24 ठिकाणी छापे

ईडीने मंगळवारी सकाळी दिल्लीच्या ओखला येथील अल-फलाह ट्रस्ट आणि फरीदाबादमधील अल-फलाह विद्यापीठाशी संबंधित २४ ठिकाणी छापे टाकले आहेत. ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांतर्गत करण्यात आली आहे. तपास यंत्रणेला शंका आहे की विद्यापीठ आणि त्याच्याशी संबंधित मालक व व्यवस्थापन यांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार केले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या ठिकाणांहून दस्तऐवज आणि डिजिटल पुरावे शोधले जात आहेत.
ईडीने मंगळवारी सकाळी अल-फलाह ट्रस्टचे ओखला येथील मुख्य कार्यालय, विद्यापीठाचा परिसर आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्तींच्या खासगी राहत्या घरांसह अनेक ठिकाणी एकाचवेळी छापेमारी केली. दिल्लीच्या जामिया नगर आणि ओखला विहार येथून ते फरीदाबादच्या सेक्टर-22 मधील विद्यापीठ कॅम्पसपर्यंत ED च्या अनेक टीम्स पहाटेपासून तैनात आहेत.
अल-फलाह ग्रुपशी संबंधित ९ कंपन्या एकाच पत्त्यावर नोंदणीकृत आहेत आणि प्राथमिक तपासात या कंपन्या शेल कंपन्या असण्याचे अनेक संकेत मिळाले आहेत. दिलेल्या पत्त्यावर कोणतेही कार्यालय आढळले नाही, तसेच वीज आणि पाण्याच्या वापराचा कोणताही रेकॉर्ड मिळाला नाही. अनेक कंपन्यांमध्ये एकच मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी वापरला गेला होता. EPFO आणि ESIC मध्ये कोणतीही फाइलिंग आढळली नाही, तरी कागदोपत्री या कंपन्यांना मोठ्या संस्था म्हणून दाखवले गेले होते.
अनेक कंपन्यांमध्ये एकच संचालक आणि अधिकृत सही करणारी व्यक्ती सामान्य असल्याचे आढळले. बँक स्टेटमेंटमध्ये पगार अत्यंत कमी असल्याचे दिसले आणि HR संबंधित कोणतेही दस्तऐवज उपलब्ध नव्हते. जवळजवळ सर्व कंपन्या एकाच पद्धतीने तयार केल्या गेल्या होत्या आणि त्यांचे संपर्क तपशील देखील सारखेच होते. तपासात अल-फलाह ग्रुपने UGC आणि NAAC मान्यतेसंबंधी केलेल्या दाव्यांवरही प्रश्न उपस्थित झाले असून संबंधित संस्थांकडून माहिती मागवली जात आहे.
तपासाशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ईडीने घटनास्थळावरून महत्त्वाचे दस्तऐवज, बँक रेकॉर्ड, लॅपटॉप, मोबाईल फोन आणि विविध डिजिटल उपकरणे जप्त केली आहेत. कारवाई सुरू असून संध्याकाळपर्यंत इतर ठिकाणीही छापे टाकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
छापेमारी लक्षात घेऊन दिल्ली पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाने संबंधित भागात सुरक्षा वाढवली आहे. अद्याप कोणत्याही अटकेची अधिकृत माहिती नाही; मात्र एजन्सीच्या सूत्रांनुसार, पुढील काही दिवसांत मोठे खुलासे होऊ शकतात.
लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी ईडीने अल-फलाह विद्यापीठ आणि त्याच्या संचालकांविरुद्ध PMLA अंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. विद्यापीठ आणि ट्रस्टच्या नावावर कोट्यवधींची अवैध फंडिंग झाली, विदेशी देणगी (FCRA) नियमांचे उल्लंघन झाले आणि मालमत्तांचा चुकीचा वापर करून काळा पैसा पांढरा करण्यात आला असा आरोप होता.