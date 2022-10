IND vs SA यंग ब्रिगेडने उडवली आफ्रिकेची दाणादाण, मालिका 2-1 ने जिंकली

तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेतील निर्णायक लढतीत हिंदुस्थाच्या यंग ब्रिगेडने आफ्रिकेची दाणादाण उडवली. दिल्लीतील फिरोजशाह कोटला मैदानावर झालेल्या अंतिम लढतीत हिंदुस्थानने आफ्रिकेला 7 गडी राखून पराभूत केले आणि मालिका 2-1 अशी जिंकली.

आफ्रिकेने विजयासाठी दिलेल्या 100 धावांचे आफक आव्हान हिंदुस्थानने शिखर धवन, शुभमन गिल आणि ईशान किशन या तीन गड्यांच्या मोबदल्यात पूर्ण केले. गिलचे अर्धशतक अवघ्या एका धावने हुकले. तो लुंगी निगडीच्या गोलंदाजीवर 49 धावांवर बाद झाला. विजयाची औपचारिकता श्रेयस अय्यर याने षटकार ठोकून पूर्ण केली. अय्यर नाबाद 28 आणि संजू सॅमसन नाबाद 2 धावा काढून नाबाद राहिला.

हिंदुस्थानच्या धारधार गोलंदाजीपुढे आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी लोटागण घातले. नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी घेणाऱ्या हिंदुस्थानने आफ्रिकेचा डाव अवघ्या 99 धावांमध्ये गुंडाळला. कुलदीप यादव याने बळींचा चौकार ठोकला, तर मोहम्मद सिराज, वाशिंग्टन सुंर आणि शाहबाज अहमद यांनीही त्याला उत्तम साथ दिली. मालिका विजयासाठी हिंदुस्थानपुढे 100 धावांचे आव्हान आहे.

हिंदुस्थानचा कर्णधार शिखर धवन याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. कर्णधाराचा हा निर्णय गोलंदाजांनी सार्थ ठरवला आणि आफ्रिकेला एकामागोमाग एक धक्के दिले. तिसऱ्याच षटकात सलामीवीर क्विंटन डी कॉकला वाशिंग्टन सुंदर याने बाद केले. या धक्क्यातून आफ्रिकेचा संघ शेवटपर्यंत सावरला नाही.

आफ्रिकेकडून हेन्रीच क्लासेन याने सर्वाधिक 34 धावा केल्या तर जानेमान मलान याने 15 आणि मार्को जान्सेन याने 14 धावांचे योगदान दिले. या तिघांव्यतिरिक्त इतर एकाही फलंदाजाला 10 धावांचा आकडाही पार करता आला नाही. हिंदुस्थानकडून कुलदीप यादव याने 4.1 षटकात 18 धावा देत 4 बळी घेतले. वाशिंग्टन सुंदर, मोहम्मद सिराज आणि शाहबाज अहमद यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.