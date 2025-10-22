ताज हॉटेलमध्ये मांडी घालून जेवायला बसल्याने वाद, तरुणीने व्हिडीओ शेअर करून सांगितला घटनाक्रम

सामना ऑनलाईन
|

ताज हॉटेलची गणना भारतातील नामांकित हॉटेल्समध्ये केली जाते. पण सध्या या हॉटेलमध्ये एका तरुणीसोबत घडलेल्या घटनेमुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. प्रत्यक्षात, ताज हॉटेलमध्ये एक तरुणी डिनरसाठी गेली होती. ती ताज हॉटेलच्या टेबलवर जेवताना मांडी घालून बसली होती. त्यानंतर हॉटेलच्या मॅनेजरने तिला बसण्याची योग्य पद्धत शिकवू लागले. महिलेनं हा संपूर्ण प्रसंग व्हिडिओमध्ये रेकॉर्ड करून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर शेअर केला.

‘यूअरस्टोरी’च्या संस्थापक आणि CEO श्रद्धा शर्मा यांनी ताज हॉटेलच्या अधिकाऱ्यांवर त्यांना त्यांच्या फाईन डाइनिंग रेस्टॉरंट ‘हाऊस ऑफ मिंग’ मध्ये मांडी घालून बसल्यामुळे अपमानित केल्याचा आरोप केला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओसोबत त्यांनी सांगितले की, दिवाळीच्या काळात त्या आपल्या बहिणीसोबत ‘हाऊस ऑफ मिंग’ मध्ये डिनरसाठी गेल्या होत्या, तेव्हा ही घटना घडली.

त्यांनी सांगितले की त्या मांडी घालून बसल्या होत्या आणि अचानक मॅनेजरने त्यांच्या बसण्याच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. मॅनेजरने त्यांना “योग्य रीतीने बसा” असे सांगितले कारण इतर पाहुण्यांना त्यांच्या या बसण्याच्या पद्धतीमुळे अवघडल्या सारखे होत असल्याचे सांगितले गेले.

श्रद्धा शर्मा यांनी एक्सवर लिहिले, की एक सामान्य व्यक्ती, जी कष्ट करून आपले पैसे कमावते आणि आपल्या सन्मानाने ताज हॉटेलमध्ये येते, तिलाही या देशात अपमान सहन करावा लागतो. माझी चूक काय होती? फक्त इतकीच की मी नेहमीप्रमाणे पद्मासनात बसले? ही माझी चूक आहे का की ताज मला शिकवतोय की कसे बसायचे आणि काय करायचे?

इतकंच नव्हे, तर मॅनेजरने त्यांच्या पारंपरिक सलवार-कमीज आणि कोल्हापुरी चप्पल यावरूनही त्यांचा अपमान केला. श्रद्धा शर्मा यांनी सांगितले की त्यांनी मेहनतीने पैसे कमावले आणि फाईन डाइनिंग रेस्टॉरंटमध्ये जेवण्यासाठी आल्या, पण हॉटेल समृद्धी, संस्कृती आणि वर्गभावनेने भरलेले वाटले.मॅनेजरने त्यांना सांगितले की, “हे फाईन डाइनिंग रेस्टॉरंट आहे आणि येथे बरेच श्रीमंत लोक येतात, त्यामुळे तुम्ही व्यवस्थित बसले पाहिजे.” एवढंच नव्हे तर मॅनेजरने त्यांना “क्लोज्ड शू” घालण्याचाही सल्ला दिला.

यावर नाराज झालेल्या शर्मा म्हणाल्या, “मी कोल्हापुरी चप्पल घालते, त्या मी माझ्या कष्टाच्या पैशांनी घेतल्या आहेत आणि येथे आले आहे. पण येथे स्टाफने मला ‘पाय खाली ठेवून बसा’ असं सांगणं पूर्णपणे चुकीचं आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की त्या उद्योगपती रतन टाटा यांचा खूप आदर करतात, पण या घटनेने त्यांना ताज हॉटेलकडून मोठी निराशा झाली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबईतल्या मदनपुरा भागात इमारतीचा भाग कोसळला, ढिगाऱ्याखाली अनेकजण अडकल्याची भिती

लाडकी बहीण योजनेत 164 कोटी रुपयांचा घोटाळा, राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय हे घडणं शक्य तरी आहे का? आदित्य ठाकरे यांचा सवाल

सोसायटीच्या आवारात खेळणाऱ्या सात वर्षाच्या मुलाच्या पायावरून गेली गाडी, मुलगा गंभीर जखमी

सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरी, जीविका दीदांना ३० हजार रुपयांचे वेतन; तेजस्वी यादव यांनी केल्या तीन मोठ्या घोषणा

नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर महायुती सरकार लाडकी बहीण योजना करणार बंद – विजय वडेट्टीवार

हिंदुस्थान S-400 सिस्टीमसाठी रशियासोबत करणार 10 हजार कोटींचा करार, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान पाकिस्तानी विमानांना पडण्यास झाली होती मदत

ऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्राला लेफ्टनंट कर्नल मानद उपाधी, संरक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान

टेकऑफ करताच एअर इंडियाच्या विमानात तांत्रिक बिघाड, मुंबईत इमरजन्सी लॅडिंग; दोन फ्लाईट रद्द

दुसऱ्यांचे चांगले कार्यक्रम सुद्धा आपलेच आहेत हे दाखवण्यापर्यंत सरकार जाईल असे वाटले नव्हते, मनसेचा संताप