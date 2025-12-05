Indigo Flight Refund – 15 डिसेंबरपर्यंत तिकीट रद्द केल्यास पूर्ण परतावा मिळणार, प्रवाशांना दिलासा

इंडिगो विमान कंपनीने शुक्रवारी देखील 400 पेक्षा अधिक उड्डाणे रद्द केली आहेत. देशातील विविध विमानतळांवर यामुळे प्रवाशी खोळंबून राहिले आहेत. याच परिस्थितीमध्ये आता इंडिगोकडून अधिकृतपणे प्रवाशांना दिलासा देण्यात आला आहे. इंडिगोने असे जाहीर केले आहे की, ते प्रवाशांना त्यांच्या तिकीटांची रक्कम परत देणार आहेत. एअरलाइनने एक्सवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात म्हटले आहे की,सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एका पोस्टमध्ये एअरलाइनने प्रवाशांची माफी मागितली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की जर कोणी ५ ते १५ डिसेंबर दरम्यान प्रवासासाठी तिकिटे रद्द केली तर ज्या खात्यातून पैसे दिले गेले होते त्या खात्यात संपूर्ण रक्कम परत केली जाईल. शिवाय, जर कोणी त्यांची प्रवास तारीख किंवा वेळ बदलू इच्छित असेल तर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. हा निर्णय हजारो प्रवाशांना दिलासा देणारा आहे ज्यांचा प्रवास अचानक रद्द झाला आहे.
५ डिसेंबर २०२५ रोजी मुंबई विमानतळावर ५३ निर्गमन आणि ५१ आगमन उड्डाणांसह एकूण १०४ उड्डाणे रद्द करण्यात आली.५ डिसेंबर रोजी बेंगळुरू विमानतळावर ५२ आगमन आणि ५० निर्गमन उड्डाणे रद्द करण्यात आली. हैदराबाद विमानतळावर ४३ आगमन आणि ४९ निर्गमन उड्डाणे रद्द करण्यात आली. पुणे विमानतळावर ५ डिसेंबर रोजी मध्यरात्री १२ ते सकाळी ८ वाजेपर्यंत १६ आगमन आणि १६ निर्गमन उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत.
एका निवेदनात, इंडिगोने सांगितले की गेल्या दोन दिवसांत त्यांचे नेटवर्क मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे आणि त्यांनी ग्राहकांची माफी मागितली आहे. विमान कंपनीने नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (डीजीसीए) कळवले की ८ डिसेंबरपासून उड्डाण विलंब होणार नाही आणि १० फेब्रुवारीपर्यंत कामकाज पूर्णपणे पूर्ववत होण्याची अपेक्षा आहे. विमान कंपनीने कबूल केले की व्यापक व्यत्यय हे एफडीटीएल नियमांच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीतील चुकीच्या निर्णयांमुळे आणि नियोजनातील त्रुटींमुळे होते.
गेल्या दोन दिवसांपासून इंडिगोच्या विमानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली आहे. अनेक जण तासन्तास विमानतळांवर अडकून पडले होते, तर काहींचे प्रवासाचे नियोजन पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते. प्रवाशांमधील वाढता रोष पाहता, इंडिगो एअरलाइन्सने आता स्पष्ट केले आहे की १५ डिसेंबरपर्यंत तिकिटे रद्द करणाऱ्यांना कोणत्याही कपातीशिवाय पूर्ण परतावा मिळेल.