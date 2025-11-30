इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशियात भूस्खलन आणि पुराचा कहर, ५०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू

दक्षिणपूर्व आशियात मुसळधार पावसामुळे भयंकर पूर आणि भूस्खलनच्या घटना घडल्या असून, यात ५०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. इंडोनेशिया, थायलंड आणि मलेशिया या देशांवर या नैसर्गिक आपत्तीचा सर्वाधिक प्रभाव पडला आहे. मलाक्का सामुद्रधुनीत निर्माण झालेल्या एका असामान्य उष्णकटीबंधीय वादळामुळे येथे गेल्या आठवडाभर मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वारे वाहत आहेत. यामुळे या तीन देशांमधील हजारो लोकांना स्थलांतरित व्हावे लागले आहे. यातच इंडोनेशियामध्ये ३३६, थायलंडमध्ये १७० आणि मलेशियामध्ये दोघांचा मृत्यू झाला आहे.

इंडोनेशियात ३३६ लोकांचा मृत्यू, २८९ बेपत्ता

इंडोनेशियाच्या पश्चिम सुमात्रा प्रांतातील तीन जिल्ह्यांमध्ये भूस्खलन आणि पुराचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ३३६ लोकांचा मृत्यू झाला असून, २८९ जण अजूनही बेपत्ता आहेत. २ लाख १३ हजार लोकांना स्थलांतरित व्हावं लागलं आहे. भूस्खलनामुळे रस्ते बंद झाले असल्याने मदत आणि बचाव पथकांना हेलिकॉप्टर्सचा वापर करावा लागला.

थायलंडमध्ये १७० लोकांचा मृत्यू, ३ लाख लोक बाधित

थायलंडच्या दक्षिण भागात मुसळधार पावसाने हाहाकार माजवला आहे. येथे १७० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हात याई शहरात शुक्रवारी ३३५ मिलिमीटर पाऊस पडला, जो ३०० वर्षांतील सर्वाधिक एका दिवसातील पावसाचा रेकॉर्ड आहे. यामुळे ३ लाख लोक बाधित झाले असून, १०२ जण जखमी झाले आहेत.

मलेशियात २ मृत्यू, २४,५०० लोकांचे स्थलांतर

मलेशियात उष्णकटीबंधीय वादळ आणि सतत मुसळधार पावसामुळे पूर आणि भूस्खलनचाय अनेक घटना घडल्या आहेत. यात दोन लोकांचा मृत्यू झाला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने २४,५०० हून अधिक लोकांना १०० हून अधिक स्थळी स्थलांतरित केलं आहे.

