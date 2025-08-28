हिंदुस्थानवर अण्वस्त्र डागा…; अमेरिकेत शाळेमध्ये गोळीबार करणाऱ्या हल्लेखोराने बंदुकीवर लिहिले

सामना ऑनलाईन
|

अमेरिकेत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हिंदुस्थानवर अण्वस्त्र हल्ल्याची मागणी करत एका माथेफिरुने शाळेत गोळीबार केला. या गोळीबार दोन निष्पाप विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला असून 17 जण गंभीर जखमी झाला आहे. अमेरिकेतील मिनियापोलिसमधील एका चर्चमधील शाळेत ही घटना घडली.

शाळेत गोळीबार केल्यानंतर आरोपीने पलायन केले. रॉबिन वेस्टमन असे गोळीबार करणाऱ्या आरोपीचे नाव आहे. अमेरिकेतील मिनियापोलिसमधील एका चर्चमधील शाळेत ही घटना घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, 20 वर्षीय आरोपीकडे रायफल, शॉटगन आणि पिस्तूल होती. आरोपी चर्चजवळील शाळेजवळ आला आणि खिडकीच्या आत रायफलमधून गोळीबार केला.

हल्ला करण्यापूर्वी रॉबिनने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओत शस्त्रांवर त्याने मजकूर लिहिण्यात आला आहे. ‘न्यूक इंडिया’ म्हणजे हिंदुस्थानवर अण्वस्त्र हल्ला करा, असे शस्त्रांवर लिहिलेल्या मजकूरात म्हटले आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओ व्हायरल होताच एकच खळबळ उडाली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Latur News – जिल्ह्यातील 29 मंडळात अतिवृष्टी, मागील 24 तासांत सरासरी 62 मिलीमीटर पावसाची नोंद

Rain Alert – कोकण आणि घाटमाथ्यावर मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडणार; हवामान खात्याचा अंदाज

भाजप उपाध्यक्षांवर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप, महिलेच्या लेटर बॉम्बने राजकीय वर्तुळात खळबळ

लालबागच्या राजाची दानपेटी उघडली, पहिल्याच दिवशी अर्पण झाला डॉलर्सचा हार

बीडच्या मराठा आंदोलकाचा जुन्नरमध्ये हृदयविकाराने मृत्यू

टिटवाळा-आंबिवली दरम्यान मालगाडीच्या इंजिनमध्ये बिघाड, मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत

पहिला वाढदिवस ठरला शेवटचा, केक कापला अन् 5 मिनिटात इमारत कोसळली; माय-लेकीचा मृत्यू, वडील बेपत्ता

चीन आणि हिंदुस्थानसाठी वेगवेगळे नियम का? अमेरिकेच्या संसदीय समितीने ट्रम्प यांना घेरले

‘ठाकरे महाराष्ट्राचे शिल्पकार, शेलार-फडणवीस मुंबईत अभिमानाने वावरताहेत ही ठाकरेंचीच कृपा, अन्यथा…’, संजय राऊत यांचा हल्लाबोल