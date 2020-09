IPL 2020 – मैदानात येताना ‘ग्लुकोज’ चढवून या, दिग्गज खेळाडूने उडवली धोनीसेनेची खिल्ली

इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) ची 3 वेळची विजेता चेन्नई सुपर किंग्जची सुरुवात यंदा चांगली झाली, मात्र त्यानंतर सलग दोन लढतीत धोनीच्या संघाला पराभव सहन करावा लागला. शुक्रवारी दिल्ली कॅपिटल्सने चेन्नईला 44 धावांनी पराभूत केले. यामुळे चेन्नईच्या संघावर टीकाही होत आहे.

सोशल मीडियावर ‘वयोवृद्ध खेळाडुंचा संघ’ असे चेन्नईला हिणवले जात आहे. यात टीम इंडियाचा माजी खेळाडू वीरेंद्र सेहवागही मागे नाही. सेहवागने ट्विट करून चेन्नईच्या खेळाडूंना पुढील लढतीसाठी मैदानात उतरताना ग्लुकोज चढवून या असा मिश्किल सल्ला दिला आहे.

दिल्लीच्या संघाने दिलेले 176 धावांचे आव्हान चेन्नईच्या संघाला पेलवले नाही आणि त्यांचा संघ 131 धावात गारद झाला. चेन्नईच्या संघाची निराशाजनक फलंदाजी पाहून वीरेंद्र सेहवागही ट्विट करण्यावाचून स्वतःला रोखू शकला नाही. ‘चेन्नईची फलंदाजी चालत नाहीय. पुढच्या लढतीत मैदानात उतरण्याआधी खेळाडूंना ग्लुकोज चढवावे लागेल’, असे ट्विट विरुने केले आहे.

Chennai ke batsman simply not getting going. Glucose chadwaake aana padega next match se batting karne.

