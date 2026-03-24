Israel Iran War – जीडीपी, रुपया घसरला, महागाई वाढली; गोल्डमन सॅक्सचा हिंदुस्थानला धोक्याचा इशारा

अमेरिका,इस्रायल-इराण युद्धाचे जगभरात परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे. त्याचा हिंदुस्थानलाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. याबाबत गोल्डमन सॅक्सने हिंदुस्थानसाठी धोक्याचा इशारा दिला आहे. हिंदुस्थानच्या विकासाचा अंदाज, रुपयाची घसरण आणि महागाई या संदर्भात मोठा इशारा दिला आहे. हिंदुस्थानच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच्या ७ टक्क्यांवरून कमी करून ५.९ टक्क्यांवर आणला आहे.
अमेरिका, इस्रायस-इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून हिंदुस्थानात इंधन पुरवठ्याचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेला धक्क देणारा इशाराही देण्यात आला आहे. जागतिक गुंतवणूक कंपनी गोल्डमन सॅक्सने हिंदुस्थानसाठी हे अंदाज वर्तवले आहेत. त्यांनी हिंदुस्थानच्या आर्थिक विकासात मंदी येण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तसेच रुपयाचे अवमूल्यन आणि महागाईत झपाट्याने वाढ होण्याचा इशाराही दिला आहे.
आपल्या नवीन अहवालात गोल्डमन सॅक्सने म्हटले आहे की, हिंदुस्थानी रुपयाच्या घसरणीमुळे अर्थव्यवस्था संघर्ष करत आहे आणि त्यामुळे आरबीआय रेपो दरात ५० बेसिस पॉइंट्सने वाढ करू शकते. गोल्डमनने मंगळवारी एका अहवालात म्हटले आहे की, इराण युद्धापूर्वीच्या ७% दरावरून २०२६ या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ५.९% दराने वाढेल असा त्यांचा अंदाज आहे. १३ मार्च रोजी, या वॉल स्ट्रीट बँकेने दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थेसाठी आपला वाढीचा अंदाज ६.५% पर्यंत कमी केला होता.
गोल्डमनच्या तज्ज्ञांनी विकास दराच्या अंदाजात केलेली ही नवीन कपात तेलाच्या किमतीतील बदल आणि पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती हा हिंदुस्थानसाठी, जो एक ऊर्जा-आयात करणारा देश आहे, परकीय चलन, महागाई आणि निधीपुरवठ्याच्या जोखमींमध्ये एक प्रमुख घटक आहे.
गोल्डमनच्या अंदाजानुसार होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा तेलाचा प्रवाह जवळजवळ पूर्णपणे थांबला असून तो एप्रिलच्या मध्यापर्यंत सुरू राहील, त्यानंतर पुढील ३० दिवसांत परिस्थिती सामान्य होईल. ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती मार्चमध्ये सरासरी १०५ डॉलर आणि एप्रिलमध्ये ११५ डॉलर राहतील, त्यानंतर वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत त्या प्रति बॅरल ८० डॉलरपर्यंत घसरतील.
बँकेच्या तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, हिंदुस्थानातील महागाई २०२६ मध्ये ४.६% पर्यंत वाढेल, जी पूर्वीच्या ३.९% च्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. गोल्डमन सॅक्सच्या मते, या वाढीनंतरही महागाई आरबीआयच्या २-६% च्या सहनशीलतेच्या मर्यादेतच राहील. जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी आरबीआय व्याजदरात ५० बेसिस पॉईंट्सची वाढ करेल. गोल्डमनने म्हटले आहे की, गेल्या वर्षी ४.७% घसरल्यानंतर, २०२६ मध्ये आतापर्यंत अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे ४% ने अवमूल्यन होण्याचा अंदाज आहे. बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, हिंदुस्थानातील चालू खात्यातील तूट २०२६ मध्ये जीडीपीच्या २% पर्यंत वाढू शकते. ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२५ मध्ये हिंदुस्थानची चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या १.३% होती.