Israel Iran War -ट्रम्पची नवी खेळी, इराणमध्ये ऑपरेशन लादेन आणि मादुरो सारखीच टीम करणार तैनात

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या युद्धात जमिनीवरील कारवाईची तयारी करत आहेत. गुप्तचर अहवालांनुसार, २०११ मध्ये ऑपरेशन बिन लादेन दरम्यान पाकिस्तानमध्ये ओसामा बिन लादेनला मारणाऱ्या त्याच एलिट टीमला इराणमध्ये पाठवण्याची त्यांची योजना आहे. त्यांनी व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्याविरुद्धच्या कारवाईतही काम केले. इस्रायल देखील या योजनेत पूर्णपणे सहभागी आहे.
दोन्ही देश इराणच्या गुप्त अणु तळांवर आणि मोज्तबा खामेनी यांच्या गुप्त बंकरवर विशेष सैन्य तैनात करण्याची तयारी करत आहेत. हे सैन्य जगातील सर्वात धोकादायक आणि गुप्त युनिट्सपैकी एक आहे. डेल्टा फोर्स ही अमेरिकन सैन्याची सर्वात उच्च दहशतवादविरोधी युनिट आहे. त्याची स्थापना १९७७ मध्ये कर्नल चार्ल्स बेकविथ यांनी केली होती. ही युनिट अमेरिकन सैन्याच्या विशेष ऑपरेशन्स कमांड अंतर्गत काम करते. त्यांचे प्राथमिक काम शत्रूच्या रेषेत घुसून उच्च दर्जाच्या लक्ष्यांना मारणे, ओलिसांना सोडवणे आणि गुप्त गुप्तचर कारवाया करणे आहे.
ही युनिट इतकी गुप्त आहे की तिचे सैनिक कधीही त्यांची नावे किंवा चेहरे उघड करत नाहीत. डेल्टा फोर्स फक्त सर्वात कठीण मोहिमा पार पाडते. ऑपरेशन बिन लादेनमध्ये, हीच टीम पाकिस्तानच्या अबोटाबादमध्ये घुसखोरी करून बिन लादेनला मारू शकते. इराणमध्ये हीच टीम अणुबंकरमध्ये घुसून सेंट्रीफ्यूज नष्ट करू शकते किंवा मोज्तबा खामेनीला लक्ष्य करू शकते.
सयरेत मत्कल हे इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस (IDF) चे सर्वात जुने आणि सर्वात धोकादायक स्पेशल फोर्सेस युनिट आहे. ते १९५७ मध्ये स्थापन झाले. त्याचे प्राथमिक काम शत्रूच्या प्रदेशात घुसखोरी करणे, गुप्तचर माहिती गोळा करणे आणि उच्च-प्रोफाइल लक्ष्यांची हत्या करणे आहे. इस्रायली सैन्यात, ते जनरल स्टाफ रिकॉनिसन्स युनिट म्हणून ओळखले जाते. ही युनिट खूप लहान टीममध्ये काम करते—सामान्यत: ८-१२ सैनिक.
इराणमध्ये ही युनिट फोर्डो किंवा नतान्झ सारख्या पर्वतीय अणुबंकरमध्ये घुसखोरी करून काम करू शकते. इस्रायल आणि अमेरिका दोन्ही सैन्यांचा एकत्रित वापर करण्याची योजना आखत आहेत.