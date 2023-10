Gaganyaan Mission – अंतराळात हिंदुस्थानची नवी झेप, ‘गगनयान मिशन’चे चाचणी उड्डाण यशस्वी

मंगळ, चंद्र आणि सूर्य मोहिमा यशस्वी झाल्यानंतर हिंदुस्थान अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) अंतराळात मानवरहित यान पाठवण्याची योजना आखली आहे. याच योजनेचा भाग म्हणून शनिवारी सकाळी आंध्र प्रदेशमधील श्रीरहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून ‘गगनयान मिशन’चे पहिले चाचणी उड्डाण घेण्यात आले. ही चाचणी यशस्वी झाली आहे.

‘गगनयान मिशन’चे पहिले चाचणे उड्डाण शनिवारी सकाळी दहाच्या सुमारास घेण्यात आले आहे. टीव्ही-डीव्ही 1 (क्रू मॉड्यूल) चाचणी अंतर्गत द्रव इंधनावर चालणाऱ्या सिंगल स्टेज रॉकेटसह अंतराळात पाठवण्यात आले आहे. हे चाचणी उड्डाण यशस्वी झाले असून यासाठी इस्त्रोचे प्रमुख एस. सोमनाथ यांनी संपूर्ण टीमचे अभिनंदन केले.

