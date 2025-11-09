माझ्या जीवाला धोका, लोकं मला मारून टाकतील; तेज प्रताप यादव यांचा दावा

सामना ऑनलाईन
|

बिहारमधील जनशक्ती जनता दल प्रमुख व लालू प्रसाद यादव यांचे ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. बिहार निवडणूकीच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या आधी त्यांना Y+ सुरक्षा देण्याचा निर्णय गृहमंत्रालयाने घेतला आहे.

तेज प्रताप यादव यांनी काही दिवसांपूर्वी गृहमंत्रालयाशी संपर्क साधत त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचे सांगितले होते. त्या पार्श्वभूमीवर तेज प्रताप यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे तेज प्रताप यांना y+ सुरक्षा देण्यात आली असून त्यांच्या भोवती 11 सीआरपीएफ जवानांचं कडं असणार आहे.

याविषयी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तेज प्रताप यांनी सांगितले की, माझे खूप शत्रू आहेत. त्यामुळे माझ्या जीवाला धोका आहे. काही लोकं माझ्या जीवावर उठले आहेत व ते कधीही माझ्यावर हल्ला करू शकतात त्यामुळे माझी सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मृतदेहामध्ये रक्ताभिसरण सुरु करण्यात डॉक्टरांना यश, अवयवदानानासाठी मोठे संशोधन

DSP Richa Ghosh – टीम इंडियाची फिनिशर दिसणार पोलिसांच्या वर्दीत, ममता सरकारनं डीएसपी पदावर नियुक्ती केली

SIR मतचोरी लपवण्याची संस्थात्मक व्यवस्था, माझ्याकडे पुरावे आहेत! – राहुल गांधी

Afghanistan vs Pakistan – शांतता चर्चा फिस्कटली; युद्धाची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानला अफगाणिस्तानने लायकी दाखवली

इसिसशी संबंधित संशयित दहशतवादी तुरुंगात वापरतोय स्मार्टफोन, आपल्या सहकाऱ्यांशी करतोय संपर्क

आजीच्या कुशीत झोपलेल्या 4 वर्षाच्या मुलीचे अपहरण करून बलात्कार, चेहऱ्यावर दिसल्या चावल्याच्या खुना

हिंदुस्थानच्या दोन मोस्ट वॉन्टेड गॅंगस्टरना अटक, एकजण बिश्नोई गॅंगचा सदस्य

असीम मुनीर यांना मिळणार अमर्याद ताकद; पाकिस्तान सरकार संविधानात बदल करणार, विधेयक सादर

एचएएल-अमेरिकन कंपनीमध्ये 8,870 कोटींचा करार, हिंदुस्थानला 113 तेजस मार्क-1 इंजिन मिळणार