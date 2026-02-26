उत्तर प्रदेशपेक्षा नाशिकच्या कुंभमेळ्याचे बजेट पाच हजार कोटींनी अधिक, जयंत पाटील यांचा हल्ला

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी राज्य सरकारने कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापन करून 25 हजार कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर केले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या कुंभमेळ्यापेक्षा नाशिकच्या कुंभमेळ्याचे बजेट अधिक आहे. मागील कुंभमेळ्यात सीसीटीव्हींसाठी दहा कोटी रुपये खर्च झाले होते. आता हेच काम तीनशे कोटी रुपयांवर गेले आहे. त्यामुळे यामध्ये भ्रष्टाचार होतोय अशी लोकांना शंका येते, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ पक्षनेते जयंत पाटील यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत भाग घेताना जयंत पाटील यांनी टीकास्त्र सोडले. कुंभमेळ्यासाठी आर्थिक तरतुदीबद्दल आश्चर्य व्यक्त करताना जयंत पाटील म्हणाले की, कुंभमेळ्यातील कंत्राट गुजरात किंवा परराज्यातील कंत्राटदारांना जाऊ नयेत. महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांना कामे मिळावीत. एकीकडे कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, निवडणुकीतील आश्वासनाप्रमाणे लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्यास नाहीत याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

महिलांना मासिक पाळीच्या काळात रजा मिळणार, कायदा बनवण्यासाठी समिती नेमणार

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रश्न प्राधान्याने सोडवा!

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांना पक्की घरे कधी देणार? सुनील प्रभू यांचा सवाल

बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प ‘लॉटरी अलॉटमेंट’ची चौकशी करा! सुनील शिंदे यांची मागणी

मंत्रालयातील लाच प्रकरणावरून विधान परिषदेत गदारोळ, चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळल्याने विरोधकांचा सभात्याग

राज्यपालांचे अभिभाषण म्हणजे आकड्यांची फेकाफेक, विजय वडेट्टीवार यांची टीका

महायुती सरकार… क्या हुआ तेरा वादा? – वरुण सरदेसाई

राज्यात एका वर्षात 41 वाघांचा मृत्यू

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत सकारात्मक