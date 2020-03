सहा मंत्र्यांना बरखास्त करा, मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचे राज्यपालांना पत्र

काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी काँग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर आता 19 सिंदिया समर्थक आमदारांनीही राजीनामा दिला आहे.

19 Congress MLAs including six state ministers from Madhya Pradesh who are in a Bengaluru resort have tendered their resignation from the assembly after Jyotiraditya Scindia resigned from the party. https://t.co/pHiIM3uJtm pic.twitter.com/hHM0uKS8vQ — ANI (@ANI) March 10, 2020



आता मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी सहा मंत्र्यांना बर्खास्त करण्याचे पत्र राज्यपाल लालजी टंडन यांना दिले आहे. सर्व मंत्री ज्योतिरदित्य सिंदिया यांचे समर्थक होते.

Chief Minister Kamal Nath writes to Madhya Pradesh Governor, recommends the immediate removal of six ministers. pic.twitter.com/wcUxg6LKLt — ANI (@ANI) March 10, 2020



काँग्रेस नेते आणि वरिष्ठ आमदार बिसाहूलाल साहू यांनी भाजप नेते शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपमध्ये सामील झाले आहेत. साहू म्हणाले की, 1980 पासून मी आमदार आहे. माझ्यावर सातत्याने अन्याय झाला आहे. ज्या प्रमाणे कमलनाथ सरकार चालू आहे, त्यानुसार आगामी काळात काँग्रेसचे अनेक आमदार भाजपमध्ये सामील होती असे भाकीतही त्यांनी वर्तवले आहे.

Bisahu Lal Sahu: I have resigned from the Congress as well as from the membership of State Assembly. I have joined BJP. Most of the Congress MLAs will resign from the Congress in coming days as they are fed up with the functioning of Kamal Nath govt. https://t.co/lIrXmSRyfV pic.twitter.com/M9515HH5MQ — ANI (@ANI) March 10, 2020

काँग्रेस सोडल्यानंतर ज्योतिरादित्य सिंदिया आज सांयकाळी सहा वाजता भाजपचे सदस्यत्व घेतील. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, आम्ही त्यांचा मान ठेवला होता. ते राजपुत्र आहेत. हॉर्वर्ड वाले आहेत. परंतु लोभ माणसाला कुठल्या कुठे घेऊन जातो. काँग्रेसमध्ये ते राजा होते आता भाजपमध्ये ते प्रजा होतील. तसेच काँग्रेस मध्ये ते अनेक मोठ्या पदावर होते परंतु मंत्रिपदाचा त्यांना मोह झाला. त्यांचे कुटुंब अनेक दशकांपासून भाजपशी निगडीत होते पण यात आमचे नुकसान आहे असेही चौधरी म्हणाले.