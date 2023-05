Karnataka CM decision कर्नाटकचा मुख्यमंत्री कोण? शिवकुमार म्हणतात, ‘मी बंड किंवा ब्लॅकमेल…’

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा निकाल 13 मे रोजी जाहीर झाला. भाजपचा पराभव करत काँग्रेसने येथे स्पष्ट बहुमत मिळवले. कर्नाटकमध्ये 113 ही मॅजिक फिगर आहे. सध्या काँग्रेसकडे 135 एवढे संख्याबळ असून भाजपला 65 जागांवर समाधान मानावे लागले. कर्नाटकचा निकाल लागल्यापासून पुढील मुख्यमंत्री कोण होणार याची चर्चा सुरू झाली. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) आणि प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar) यांच्यामध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी रस्सीखेच सुरू आहे.

गेल्या तीन दिवसांपासून कर्नाटकची जनता नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा होण्याची वाट पाहतेय. आज मंगळवारी सायंकाळपर्यंत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्रीपदासाठी सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यात चूरस आहे. दोन्ही बाजुने जोरदार फिल्डिंगही लावण्यात आली आहे. मात्र याबाबत अंतिम निर्णय सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या सल्ल्यानंतर घेतला जाईल.

Karnataka Congress president DK Shivakumar to go to Delhi today amid a cliffhanger regarding the decision on Karnataka CM. While Congress leader Siddaramaiah arrived in Delhi yesterday, Shivakumar stayed in Bengaluru due to a stomach infection.

(File Photo) pic.twitter.com/vKmClxdv36

— ANI (@ANI) May 16, 2023