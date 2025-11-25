थंडीमध्ये हार्ट अॅटॅकचे प्रमाण का वाढते, जाणून घ्या

थंडीचा हंगाम सुरू होताच तापमान झपाट्याने कमी होऊ लागते, ज्याचा थेट परिणाम हृदयावर होतो. अशा परिस्थितीत, पूर्वीपासून हृदयविकार असलेल्या लोकांमध्ये, वृद्धांमध्ये, मधुमेहींमध्ये आणि उच्च रक्तदाब असलेल्यांमध्ये हृदयविकाराचा धोका वाढतो. म्हणूनच, थंडीच्या काळात हृदयाच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. तापमान कमी झाल्यावर हृदयविकाराचा धोका का वाढतो हे जाणून घेऊया.
थंडीच्या काळात हृदयाशी संबंधित किरकोळ लक्षणे देखील कधीही दुर्लक्षित करू नयेत. सर्वात सामान्य लक्षण म्हणजे छातीत दुखणे किंवा जडपणा, जो डाव्या हाताला, खांद्याला किंवा पाठीला पसरू शकतो. श्वास घेण्यास त्रास होणे, हलकी चक्कर येणे, जास्त थकवा येणे आणि घाम येणे ही देखील लक्षणे आहेत. काही लोकांना जबडा किंवा मान दुखणे देखील जाणवते.
थंडीत, लोक अनेकदा या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करतात, त्यांना गॅस, अशक्तपणा किंवा सामान्य थकवा समजतात, ज्यामुळे गंभीर गुंतागुंत होऊ शकते. थंडीत चालताना, पायऱ्या चढताना किंवा बाहेर जाताना छातीत दुखणे वाढले असेल तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. लवकर ओळख आणि उपचार केल्यास गंभीर हृदयविकाराचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.
थंडीमुळे आपल्या नसा आकुंचन पावतात, ज्यामुळे रक्तदाब वाढतो. यामुळे हृदयावर अतिरिक्त ताण येतो आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो.
थंड हवामानात शरीराचे तापमान कमी झाल्यावर रक्त थोडे जाड होते. यामुळे रक्ताच्या गुठळ्या होण्याची शक्यता वाढते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोक होऊ शकतो.
थंड हवामानात हृदय शरीराला उबदार ठेवण्यासाठी अधिक मेहनत करते. यामुळे हृदयाची ऑक्सिजनची मागणी वाढते, ज्यामुळे कमकुवत हृदय असलेल्या लोकांसाठी धोका वाढतो.
थंड हवामानात अचानक गरम न होता जास्त काम केल्याने किंवा व्यायाम केल्याने हृदयावर ताण येतो, ज्यामुळे हृदयाचे ठोके अनियमित होऊ शकतात आणि हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो.
हे कसे टाळायचे?
तुमचा रक्तदाब, साखर आणि कोलेस्टेरॉल नियमितपणे तपासा.
जड व्यायाम करू नका.
धूम्रपानापासून दूर रहा आणि निरोगी आहार घ्या.
छातीत दुखणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा खूप थकवा जाणवल्यास ताबडतोब तुमच्या डॉक्टरांशी संपर्क साधा.