हिवाळ्यातील खोकल्यावर लिंबू आहे रामबाण उपाय, जाणून घ्या

हिवाळ्यात आपल्याला खोकल्याचा त्रास सुरु होतो. अशावेळी सतत घसा खवखवणे किंवा जुनाट खोकला येत असेल, तर घरी बनवलेले भाजलेला लिंबू हे एक प्रभावी आणि सोपे घरगुती उपाय आहेत. हलका भाजलेला लिंबू, हळद, काळी मिरी आणि मध मिसळून, घशाची जळजळ कमी करतात आणि कफ कमी होतो. तसेच दररोज अशा पद्धतीने लिंबाचे सेवन केल्याने, घशातील त्रास हळूहळू कमी होतो आणि आवाज स्पष्ट राहतो. हा नैसर्गिक, निरोगी आणि जलद परिणाम करणारा उपाय मांसाहारी पर्यायांची गरज दूर करतो.
लिंबाची साल आपल्या आरोग्यासाठी किती फायदेशीर आहे, जाणून घ्या
हवामानातील बदलासोबत घसा खवखवणे, कोरडा खोकला आणि वेदनेची समस्या झपाट्याने वाढते. थंड हवा, धूळ, प्रदूषण आणि थंड पेये यांचा घशावर सर्वात आधी परिणाम होतो. कधीकधी ही समस्या किरकोळ वाटते, परंतु कालांतराने ती दीर्घकालीन खोकल्यामध्ये बदलू शकते. लोक वारंवार आराम मिळवण्यासाठी औषधांचा अवलंब करतात, परंतु सर्वांनाच त्वरित आराम मिळत नाही. अशा परिस्थितीत, पारंपारिक घरगुती उपचार पुन्हा एकदा लोकप्रिय होत आहेत. भाजलेले लिंबू हे या घरगुती उपायांपैकी एक आहे.
गॅसवर लिंबू हलके भाजण्याची प्रक्रिया या उपायाचा सर्वात महत्वाचा भाग मानली जाते. भाजल्याने लिंबूच्या आत रस गरम होतो आणि त्याचा परिणाम बदलतो. जेव्हा लिंबू सर्व बाजूंनी हलके भाजले जाते तेव्हा त्याची साल मऊ होते. त्यानंतर, लिंबू कापला जातो आणि त्यात थोडे मीठ आणि मिरपूड पावडर घातली जाते. घसा खवखवणे कमी करण्यासाठी मीठ उपयुक्त मानले जाते. दरम्यान, काळी मिरी घशातील रक्तसंचय कमी करण्यास मदत करते. कोमट लिंबाचा रस घशातील कफ कमी करू शकतो. म्हणूनच हा उपाय प्रभावी मानला जातो. या घरगुती उपायाचा वापर करण्याची पद्धत खूप सोपी असल्याचे म्हटले जाते. भाजलेला लिंबू हळूहळू चोखल्याने त्याचा रस थेट घशात पोहोचतो. त्यामुळे घशातील कोरडेपणा कमी होतो.