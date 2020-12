एका धावेचं दु:ख सांभाळणारे अकरा खेळाडू, टीम इंडियाच्या 2 खेळाडूंचा समावेश

एकीकडे हिंदुस्थान आणि ऑस्ट्रेलिया संघात मेलबर्नच्या मैदानावर ‘बॉक्सिंग डे’ कसोटी सामना रंगला, तर दुसरीकडे दक्षिण आफ्रिका आणि श्रीलंका संघात ‘बॉक्सिंग डे’ कसोटी सामना सुरू आहे. दक्षिण आफ्रिकेने श्रीलंकेला 396 धावांमध्ये गुंडाळल्यानंतर पहिल्या डावात 600 हून अधिक धावा चोपल्या असून मोठी आघाडी घेतली आहे.

दक्षिण आफ्रिकेला 600 धावांचा पल्ला गाठून देण्यात कर्णधार फाफ डु प्लेसिस याचे मोठे योगदान राहिले. त्याने 199 धावांची खेळी केली. फाफचे द्विशतक एका धावेने हुकले आणि त्याचे नाव एका खास खेळाडूंच्या यादीत समाविष्ट झाले.

श्रीलंकेविरुद्ध फाफ डू प्लेसिसने 276 चेंडूत 199 धावा चोपल्या. यात त्याच्या 24 चौकारांचा समावेश आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये पहिल्या द्विशतकांपासून तो फक्त एका धावेने वंचित राहिला. वनिंदू हसरंगाच्या गोलंदाजीवर तो बाद झाला.

दरम्यान, कसोटी क्रिकेटमध्ये 199 धावांवर बाद होणारा डु प्लेसिस अकरावा खेळाडू ठरला आहे. यात पहिले नाव पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटपटू मुद्दसर नजर यांचे आहे. 1984 ला हिंदुस्थानविरुद्ध खेळताना ते 199 धावांवर बाद झाले होते.

त्यानंतर टीम इंडियाचा माजी कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीन (1986), ऑस्ट्रेलियाचा माजी खेळाडू मॅथ्यू एलिऑट (1997), श्रीलंकेचा सनथ जयसूर्या (1997), ऑस्ट्रेलियाचा स्टिव्ह वॉ (1999), पाकिस्तानचा युनुस खआन (2006), इंग्लंडचा इयान बेल (2008), ऑस्ट्रेलियाचा स्टीव्ह स्मिथ (2015), हिंदुस्थानचा के.एल. राहुल (2016), दक्षिण आफ्रिकेचा डिन एल्गार (2017) हे देखील 199 धावांवर बाद झालेले आहेत.

