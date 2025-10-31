एकतेचा नारा देत मोदी सरकार देशाचे विभाजन करत आहे; मल्लिकार्जुन खरगे

देशात एकता आणि युनीटीचा नारा देणारे मोदी सरकार देशाचे विभाजन करत आहे, अशा शब्दांत काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी भाजप आणि मोदी सरकारवर हल्ला चढवला. देश एका व्यक्तीच्या भरवशावर चालत नाही. काँग्रेसने नेहमीच सरदार पटेलांचा आदर केला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आरएसएसवर पुन्हा बंदी घालण्याची मागणीही त्यांनी केली.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षावर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की पंतप्रधान नेहमीच म्हणतात, मी हे केले, मी ते बांधले, देश एका व्यक्तीच्या बळावर चालत नाही. सरदार पटेलांचा पुतळा बांधल्याबद्दल धन्यवाद, परंतु सरदार सरोवराची पायाभरणी कोणी केली हे देखील आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. आम्ही ५ एप्रिल १९६१ रोजी ते सुरू केले. लाखो एकर जमिनीला पाणी मिळाले, लोकांचे जीवन सुधारले. देश एका व्यक्तीने चालत नाही. पंतप्रधान येतात आणि जातात, नेते येतात आणि जातात, परंतु देश सर्वांच्या प्रयत्नांवर चालतो, असेही खरगे यांनी सुनावले.
मोदी साहेबांना ‘मी ते केले, मी ते बांधले’ असे म्हणण्याची सवय आहे. ठीक आहे, तुम्ही नोटाबंदी लागू केली, २० दशलक्ष रोजगार निर्माण करण्याबद्दल खोटे बोललात. पण तुम्ही जे केले नाही त्याचे श्रेय तुम्ही का घेता? पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा काँग्रेसवर पटेलांना दुर्लक्षित करण्याचा आरोप करतात, तर काँग्रेसने नेहमीच पटेलांना योग्य आदर दिला. आम्ही नेहरूजींशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांचा संपूर्ण इतिहास अभ्यासला आहे. दोघांनीही एकमेकांचा आदर केला, असे ते म्हणाले.
सरदार पटेल यांनी आरएसएस आणि जमात-ए-इस्लामवर बंदी घातली होती. आज जर त्याच संघटनांना सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संबंध जोडण्याची परवानगी दिली जात असेल तर ते पटेलांच्या वारशाचा अपमान आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री पटेलांचा आदर करत असतील तर त्यांनीही तोच मार्ग अवलंबला पाहिजे. देशातील अराजकता आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्या भाजप आणि आरएसएसमुळे निर्माण झाल्या आहेत. म्हणून आरएसएसवर पुन्हा बंदी घालावी, अशी मागणी खरगे यांनी केली.