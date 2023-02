ब्लिंकीटवरुन ऑर्डर केले होते ब्रेडचे पॅकेट, त्यात निघाला जीवंत उंदीर

ऑनलाईन ऑर्डर करण्याचा ट्रेण्ड अलिकडे वाढला आहे. त्याने बाजारात जाण्याचा वेळही वाचतो शिवाय अवघ्या पंधरा वीस मिनीटात सामान घरपोच मिळतं. त्यामुळे लोकांना सोयीचे होतेय. आता नुकतेच एक प्रकरण समोर आले आहे. ब्लिंकीट या ऑनलाईन साईटवरुन एका व्यक्तीने ब्रेड मागवला. मात्र त्या ब्रेडच्या पॅकेटमध्ये चक्क जिवंत उंदीर होता. याप्रकाराबाबत त्या व्यक्तीने ट्विटरवर फोटो शेअर करत माहिती दिली.

नितीन अरोरा असे ऑनलाईन ब्रेड ऑर्डर करणाऱ्य़ा इसमाचे नाव आहे. त्यांनी ऑनलाईन इंस्टंट डिलिव्हरी अॅप ब्लिंकीटवरुन ब्रेडचे पॅकेट ऑर्डर केले होते. ब्रेडची क्वाॉलिटी चांगली होती मात्र त्याच्या पॅकेटमध्ये प्रॉब्लेम होता. ब्रेडच्या पॅकेटमध्ये जिवंत उंदीर होता. त्याबाबत नितीनने फोटोही शेअर केला आहे.

नितीनने या घटनेचा फोटो ट्विटरवर शेअर केला आहे. त्यासोबत लिहीलेय़ आतापर्यंतचा ब्लिंकीटचा सर्वात वाईट अनुभव. 1 फेब्रुवारी 2023 ला ऑर्डर केलेल्या ब्रेड पॅकेटमध्ये जिवंत उंदीर डिलीव्हर करण्यात आला. ही सर्वांसाठी धोक्याची घंटा आहे. जर 10 मिनीटांच्या डिलिव्हरीमध्ये अशाप्रकारचे प्रोडक्टस मिळणार असतील तर वाट पाहायला जास्त आवडेल. त्याने ट्विटसोबत ऑनलाईन डिलिवन्हरी अॅप ब्लिंकीटच्या कस्टमर केअरसोबत झालेला संवाद रेकॉर्ड केला. या संवादात ब्लिंकीटचे कस्टमर केअर एग्झिक्युटीव्ह यासाठी माफी मागत आहेत आणि याप्रकरणी तपास करण्यात येण्याचे सांगितले.

Most unpleasant experience with @letsblinkit , where alive rat was delivered inside the bread packet ordered on 1.2.23. This is alarming for all of us. If 10 minutes delivery has such baggage, @blinkitcares I would rather wait for a few hours than take such items.#blinkit #zomato pic.twitter.com/RHNOj6tswA

— Nitin Arora (@NitinA14261863) February 3, 2023