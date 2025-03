परफेक्ट डाएट अन् 13 किलो वजन कमी! फिटनेस कोचच्या डाएट प्लॅनची सर्वत्र चर्चा

आजच्या धावपळीच्या जीवनात शरिराला तंदुरुस्त ठेवणे म्हणजे एक आव्हानच आहे. मात्र, कामाचा कितीही बोजा असला तरी काहीजण प्रकृतीची व्यवस्थित काळजी घेतात. असंच एक उदाहरण सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतंय. अलिकडेच, एका व्यक्तिने डाएट आणि फिटनेस कोचच्या मदतीने 13.5 किलो वजन कमी केले आणि पोटाची चरबी कमी केली. त्याची कहाणी सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे.

फिटनेस कोच प्रियांका लाहिरी यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पेजवर एक फोटो शेअर करत याबाबत माहिती दिली आहे. एका व्यक्तीने त्याचा आहार सुधारण्यासाठी, शरीरातील चरबी कमी करण्यासाठी, ताकद वाढवण्यासाठी आणि धावण्याची क्षमता सुधारण्यासाठी माझ्याशी संपर्क साधला. यानंतर माझ्या पद्धतीने योग्य आहार आणि व्यायाम करून त्याने तब्बल 13.5 किलो वजन कमी केले आहे. हा प्रवास सोपा नव्हता, असे त्यांनी म्हटले.

My mentee approached me to improve his diet, reduce body fat, gain strength and improve his running capacity

And in the process of his journey, he lost 13.5kg body weight and whole of his belly fat.

But how did he get to this situation where he needed intervention?

Let me… pic.twitter.com/s7gOtj63ja

— Priyanka Lahiri (@PriyankaLahiri_) March 26, 2025