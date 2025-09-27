Marathwada Rain Live Update – धाराशिव, लातूर, बीड, नांदेड जिल्ह्यात पावसाचा कहर

मराठवाड्यामध्ये पावसाचा अक्षरश: धुमाकूळ सुरू आहे. लातूर, बीड, धाराशिव आणि नांदेड जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी झाली असून नदी-नाले तुटुंब झाले आहेत. त्यामुळे अनेक महामार्गा पाण्याखाली गेले असून काही भागातील गावांचा संपर्क तुटला आहे. गेल्या 10 ते 12 तासापासून या भागात मुसळधार पाऊस कोसळत असल्याने शाळांना सुट्टी देण्यात आली असून प्रशासन अलर्ट आहे.

वाचा प्रत्येक क्षणाचे लाईव्ह अपटेड –

  • धाराशिव तालुक्यातील आरणी येथे पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना सुखरूप वाचवण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.

  • धाराशिवमध्ये पावसाचा धुमाकूळ सुरू असल्याने एनडीआरएफच्या टीमला पाचारण करण्यात आले आहे. तसेच आपत्ती निवारण पक्षही कार्यान्वित झाले असून परंडा तालुक्यातील वाघेगव्हाण येथे नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात येत आहे.

  • लातूरमधील अहमदपूर तालुक्यातील हागदळ पुलावर पाणी, वाहतूक बंद

  • मुसळधार पावसामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील भूम तालुक्यातील नद्यांना पुन्हा पूर आला आहे. पाटसांगवी येथील दुधना नदीने रौद्ररुप धारण केले असून नदीकाठच्या लोकांना प्रशासनाने सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

  • लातूर जिल्ह्याला आज पावसाचा रेड अलर्ट देण्यात आला असून अहमदपूर तालुक्यातील थोडगा येथील पुलावरून पाणी जात आहे. त्यामुळे थोडगा-मोघा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद झाला आहे. पर्यायी रस्ता टेंभुर्णी -हसरणी-धानोरा खू. मार्गे आहे.

  • नांदेड शहर आणि जिल्ह्याच्या अनेक भागात शनिवारी पहाटे 3 वाजल्यापासून मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. पावसाचा जोर कायम राहण्याची चिन्ह असून हवामान विभागाने नांदेड जिल्ह्याला ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना शनिवारी सुट्टी देण्यात आली आहे.

नांदेडला ‘ऑरेंज अलर्ट’, विष्णुपुरी प्रकल्पाचे 16, तर इसापूर धरणाचे 9 दरवाजे उघडले; सर्व शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर

  • लातूरच्या मान्याड नदीच्या पाणी पातळीत वाढ, शेणकुडमधील पूल पाण्याखाली गेल्याने वाहतूक बंद

  • धाराशिव जिल्ह्यात पुन्हा मुसळधार पावसाला सुरुवात; नदी-नाले तुडुंब, शेतीचे प्रचंड नुकसान. खबरदारीचा उपाय म्हणून सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर, प्रशासन अलर्ट.

