आज माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान मेगाब्लॉक

आज रविवारी माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान सकाळी 11.20 ते दुपारी 3.50 पर्यंत मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. माटुंगा ते मुलुंड या डाऊन धीम्या मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. तसेच हार्बर मार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते चुनाभट्टी/वांद्रे अप आणि डाऊन हार्बर मार्गावर सकाळी 11.10 पासून ते दुपारी 4.10 वाजेपर्यंत मेगाब्लॉक घेण्यार येणार आहे.

Mega Block on 29.12.2019

Matunga-Mulund Dn slow line from 11.20 am to 3.50 pm

& CSMT-Chunabhatti/Bandra Up and Dn harbour lines from 11.10 am to 4.10 pm pic.twitter.com/c17KsXFFTT

— Central Railway (@Central_Railway) December 27, 2019