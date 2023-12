आमदार अपात्रता प्रकरण – सुप्रीम कोर्टाकडून विधानसभा अध्यक्षांना 10 दिवसांची मुदतवाढ

आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 10 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. निकाल लावण्यासाठी 3 आठवड्याची मुदतवाढ देण्याची मागणी नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्जाद्वारे केली होती.

Supreme Court extends till January 10 the time for Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narwekar to pronounce verdict on disqualification petitions against MLAs including Chief Minister Eknath Shinde.

Speaker has sought extension of time to decide disqualification pleas against…

