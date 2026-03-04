व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटच्या आधारे घटस्फोट देता येणार नाही; मुंबई हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

घटस्फोटाच्या प्रकरणांत महत्वपूर्ण ठरणारा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केवळ व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटच्या आधारावर किंवा जोडीदाराला त्याची बाजू मांडण्याची संधी न देता क्रूरतेच्या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. पती-पत्नीमधील वादाच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला आणि नाशिक जिल्हा कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा निकाल रद्दबातल ठरवला.

नाशिक जिल्ह्यातील पती-पत्नीच्या वादात कौटुंबिक न्यायालयाने मे 2025 मध्ये पतीच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यावेळी पतीने पुरावे म्हणून काही व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्स सादर केले होते. त्यात पत्नीने नाशिक सोडून पुण्याला स्वतंत्र राहण्यासाठी दबाव आणल्याचा तसेच सासू-नणंदेबद्दल अपशब्द वापरल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्या चॅट्सवरून पत्नी पतीवर भावनिक दबाव टाकत असून तिची वागणूक क्रूर असल्याचे ताशेरे ओढत नाशिकच्या कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला घटस्फोट मंजूर केला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देत पत्नीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तिच्या अपिलावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणी घेतली आणि पतीला झटका देत अपिलकर्त्या पत्नीला दिलासा दिला. केवळ व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्सवर विसंबून राहणे तसेच पुरेशा ठोस पुराव्याशिवाय घटस्फोटाचा आदेश देणे योग्य नाही, असे निरिक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

राज्यसभेच्या जागेबाबत संजय राऊत यांचे महत्त्वाचे ट्विट

देशात दरवर्षी 6 लाख बालकांमध्ये जन्मजात दोष, राष्ट्रीय स्तरावर नोंदणीच नाही

मार्चच्या पहिल्या आठवड्यातच उष्णतेची लाट; मुंबईच्या उपनगरांतील पारा 40 अंशांवर जाणार

Pune News – पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा नोटीसनामा फुसका! कारवाईला स्थगितीसाठी वेळ दिल्याची चर्चा

तुमचा गुळ शुद्ध आहे का? भेसळ शोधण्यासाठी FSSAI शेअर केली आहे घरगुती चाचणी

अजितदादांच्या विमान अपघाताआधी काही लोकांकडून बारामती विमानतळाची रेकी; रोहित पवारांच्या आरोपांनी खळबळ

Iran Israel War – दोन दिवसांत 600 हून अधिक अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू, इराणचा दावा

अयातुल्ला खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर निषेध नोंदवणाऱ्या कश्मिरच्या खासदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल

बोबा टी आरोग्यासाठी धोकादायक: बबल टी पिल्याने किडनी स्टोन, फॅटी लिव्हर होण्याची शक्यता