नागपुरात मतमोजणीसाठी जय्यत तयारी, महापालिकेच्या सर्व प्रभागांतील मतमोजणी एकाच वेळी

सामना ऑनलाईन
|

नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालासाठी मतमोजणीची सर्व तयारी पूर्ण झाल्याची माहिती महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी अभिजीत चौधरी यांनी दिली. मतमोजणीसाठी शहरातील 10 वेगवेगळ्या झोननुसार 10 ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

प्रत्येक मतमोजणी केंद्रावर ईव्हीएममधील मतमोजणीसाठी 20 टेबल्सची मांडणी करण्यात आली असून, प्रत्येक झोनमध्ये टपाल मतदान मोजण्यासाठी स्वतंत्रपणे 4 टेबल्स ठेवण्यात आले आहेत. मतमोजणीदरम्यान कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी सर्व आवश्यक सुरक्षा आणि तांत्रिक तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे.

सकाळी 10 वाजता मतमोजणी प्रक्रियेला सुरुवात होणार असून, नागपूर महापालिकेच्या सर्व प्रभागांतील मतमोजणी एकाच वेळी सुरू केली जाणार असल्याचेही अभिजीत चौधरी यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सोने- चांदीत तेजी कायम; चांदी 3 लाख तर सोने दीड लाखांचा टप्पा लवकरच गाठण्याची शक्यता

मग निवडणूक आयोग भाजपची बी टीम आहे हे जाहीर करा, रोहित पवार यांची टीका

पतंगाचा मांजा चुकविण्याच्या नादात दुचाकी पुलावरून 70 फूट खाली कोसळली, पती-पत्नीसह 10 वर्षाच्या मुलीचा करूण अंत

Donald Trump Nobel Peace Prize – अखेर डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‘नोबेल’ मिळालं!

टॅक्सी सेवेपासून यादीतील नाव शोधण्यासाठी गर्दी, कार्यकर्ते दिवसभर मतदारांच्या दिमतीला

मानखुर्द, गोवंडीत मतदारांची त्रेधातिरपीट

मिंध्यांच्या उमेदवारांचा मतदान केंद्रावर धुडगूस; वेळ संपल्यानंतर अग्रसेन शाळेत घुसखोरी, ‘सामना’च्या छायाचित्रकाराचा कॅमेरा फोडला, धक्काबुक्की करून धमकावले

चंद्रपुरात हिंसक वळण

कांदिवलीत मतदारांची नावे शोधण्यासाठी भाजपच्या अॅपचा वापर