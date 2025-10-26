टायर फुटल्याने धावती एसी बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी, 40 प्रवासी थोडक्यात बचावले

कुरनूल, रांची येथील बसला आग लागल्याच्या घटना ताज्या असतानाच आता लखनौमध्ये एसी बसमध्ये अग्नीतांडव पहायला मिळाला. टायर फुटल्याने धावत्या बसला भीषण आग लागली. यात बस संपूर्ण जळून खाक झाली. सुदैवाने बसमधील 40 प्रवासी थोडक्यात बचावले आहेत.

लखनऊमधील आग्रा एक्सप्रेस वेवर काकोरीमध्ये रविवारी पहाटे 4.45 वाजता ही घटना घडली. एसी बसचा टायर अचानक फुटला आणि भीषण आग लागली. काही मिनिटांतच बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. अपघातावेळी बसमध्ये 40 प्रवासी होते आणि ते सर्वजण थोडक्यात बचावले.

बस चालकाने आग पाहून ताबडतोब बस थांबवली आणि सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने तात्काळ धाव घेत आग आटोक्यात आणली. सदर बस दिल्लीहून गोंडा येथे जात होती. आग कशामुळे लागली हे अद्याप समजू शकले नाही. पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

