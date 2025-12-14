धुक्यामुळे महामार्गावर भीषण अपघात, खासगी बसची बोलेरोला धडक; एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

धुक्यामुळे पुढील वाहनाचा अंदाज न आल्याने मागून येणाऱ्या बसने बोलेरोला जोरदार धडक दिली. या धडकेत बोलेरोमधील एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला असून तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातात बोलेरो गाडीचा चक्काचूर झाला आहे. बोलेरोमधील कुटुंब अस्थी विसर्जनासाठी चालले होते. मात्र वाटेतच काळाने त्यांच्यावर घाला घातला. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

उत्तर प्रदेशच्या बांदा येथे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे वर ही घटना घडली. महोबा जिल्ह्यातील एकाच कुटुंबातील आठ जण बोलेरो गाडीने प्रयागराज येथे अस्थिविसर्जनासाठी चालले होते. धुक्यामुळे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे वर बोलेरो थांबवली होती. याचवेळी मागून आलेल्या खासगी बसने बोलेरोला जोरदार धडक दिली.

धडक इतकी जोरदार होती की बोलेरोचा चक्काचूर झाला. बोलेरोतील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला तर एकाचा उपचारादरम्यान रुग्णालयात मृत्यू झाला. अन्य तीन जण गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघात प्रकरणी बस चालकाला ताब्यात घेण्यात आले आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

इंडिगोप्रमाणे रेल्वेवरही संकट, लोकोपायलट्संनी सरकारला पत्र लिहून दिला इशारा

Airtel, Jio सह अनेक टेलिकॉमच्या नेटवर्कमध्ये बिघाड, युजर्सचे हाल

Chhatrapati Sambhajinagar News – ज्येष्ठ लेखक बब्रूवान रुद्रकंठावार उर्फ धनंजय चिंचोलीकर यांचे निधन

Sindhudurg News – डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे तरुणीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप, नातेवाईकांकडून रुग्णालयात तोडफोड

IPL 2026 – लिलावापूर्वी सरफराज खानने दावेदारी केली सिद्ध; गोलंदाजांना काढलं चोपून, मोठी बोली लागणार?

नागपूर हिवाळी अधिवेशन हे वांझोट,विदर्भातील जनतेला मिळाल्या वाटण्याच्या अक्षता; विरोधकांचा महायुती सरकारवर हल्लाबोल

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातल भाषण मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरात कॉपीपेस्ट केलं, भास्कर जाधव यांची टीका

सचिन पाकळेंच्या अडचणीत वाढ, ईडीच्या चौकशी दरम्यान सापडला अवैध खैर लाकडाचा साठा ; वनविभागाकडून कारवाई

भररस्त्यात कारने पेट घेतला, चालकाचा होरपळून मृत्यू; पोलिसांना घातपाताचा संशय