नायाब सिंग सैनी हरयाणाचे नवे मुख्यमंत्री

हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी मंगळवारी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदी नायाब सिंग सैनी यांची वर्णी लागली आहे. संध्याकाळी 5 वाजता सैनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत.

#WATCH | Haryana BJP MLA Krishan Lal Middha says, “Nayab Singh Saini to be next CM of Haryana. All people are now going to meet the Governor…” pic.twitter.com/8PBhukdzC5

— ANI (@ANI) March 12, 2024