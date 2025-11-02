थंडी की उकाडा? कसा असेल मुंबईकरांचा नोव्हेंबर महिना? हवामान तज्ञ्जांनी वर्तवला अंदाज

नोव्हेंबर महिना सुरू झाला आहे. यंदा मुंबईत ऑक्टोबर हिट जाणवणार का? पण हवामान तज्ञ आणि स्वतंत्र अंदाजकर्त्यांच्या मते, मुंबईकरांना अखेर थोडा दिलासा मिळणार आहे. या नोव्हेंबरमध्ये हवामान नेहमीपेक्षा थंड राहण्याची शक्यता आहे, अधूनमधून हलक्या सरी पडतील आणि तीव्र उकाड्याचे कोणतेही चिन्ह दिसणार नाही.
भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) सांताक्रूझ वेधशाळेनुसार, शहरातील कमाल तापमान सध्या सुमारे 33 अंश सेल्सिअस आहे, तर किमान तापमान 25 अंश सेल्सिअसच्या आसपास आहे. दोन्हीच हंगामी सरासरीपेक्षा काही अंशांनी कमी. पुढील आठवड्यात शहरात अंशतः ते सर्वसाधारणपणे ढगाळ वातावरण राहील आणि काही दिवस हलक्या ते मध्यम पावसाच्या सरी पडण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार या महिन्यात मागील नोव्हेंबरपेक्षा हवामान थंड राहील, नोव्हेंबरमध्ये उकाडा जाणवणार नाही. या महिन्यात सरासरीपेक्षा तापमान कमी राहील आणि नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून रात्री अधिक गार वाटू लागतील.
ला नीना या हवामान घटनेचा परिणाम जो प्रशांत महासागरातील थंड पाण्याच्या तापमानाशी संबंधित आहे. यावर्षी अधिक चक्रीवादळे आणि कमी दाबाच्या प्रणाली निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरू शकतो. जरी अतिवृष्टीची शक्यता नाही, तरी अधूनमधून पडणाऱ्या सरींमुळे दिवसाचे तापमान नियंत्रित राहील आणि आर्द्रता कमी होईल.
दीर्घकाळ चाललेल्या प्रखर उन्हाळा आणि चिकट आर्द्रतेनंतर, नोव्हेंबरचा हा अंदाज मुंबईकरांसाठी दिलासादायक ठरत आहे. हवामान विभागाच्या सात दिवसांच्या अंदाजानुसार, कोणत्याही हवामान इशाऱ्याचा उल्लेख नाही, म्हणजेच हलक्या सरी आणि सुखद संध्याकाळी असा स्थिर हवामानाचा नमुना कायम राहील. सूर्योदय सकाळी 6:39 वाजता आणि सूर्यास्त संध्याकाळी सुमारे 6:05 वाजता होत असल्याने, लवकर सकाळी आणि उशिरा संध्याकाळी हवामान अधिक गार जाणवेल.
म्हणून, वर्षाच्या अखेरीच्या टप्प्याकडे मुंबई वाटचाल करत असताना, शहरातील नागरिक एका थंड, शांत आणि आरामदायी नोव्हेंबरकडे पाहू शकतात. जो हिवाळ्याच्या आगमनापूर्वीचा एक छोटासा पण स्वागतार्ह विराम ठरणार आहे.