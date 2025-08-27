देशात प्रत्येक तिसरा विद्यार्थी घेतो खासगी शिकवणी, केंद्र सरकारच्या सर्वेक्षणातून उघड; राष्ट्रीय शिक्षण धोरण फेल

सामना ऑनलाईन
|

देशभरात तब्बल एक तृतियांश म्हणजेच प्रत्येक तिसरा विद्यार्थी खासगी शिकवणी घेत असल्याचे समोर आले आहे. शहरी भागात तर हा एक ट्रेंडच बनला आहे. यावरून सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षकांकडून योग्यप्रकारे शिकवले जात नसल्याचेच समोर आले असून विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात असल्याचे आणि मोदी सरकारचे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण फेल ठरल्याचेच उघड झाले आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून ही धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. देशभरातील सरकारी शाळा विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात अतिशय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत आहेत. सरकारी शाळांमध्ये एकूण 55.9 टक्के विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. ग्रामीण भागात 66.0 टक्के विद्यार्थी असून शहरी भागात 30.1 टक्के विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये शिकत आहेत. तर खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 31.9 टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

असा वाढतोय ट्रेंड

केंद्र सरकारच्या सर्वेक्षणांतर्गत शहरी भागात 30 टक्के तर ग्रामीण भागात 25.5 टक्के विद्यार्थी खासगी शिकवणी घेत आहेत. 52,085 घरे आणि 57,742 विद्यार्थ्यांच्या मुलाखतींद्वार सरकारने खासगी शिकवणी घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा डेटा मिळवला. ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात खासगी शिकवणीवर भरमसाट खर्च करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

वसई-विरारमध्ये चार मजली इमारत कोसळली, 20 जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 27 ऑगस्ट 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

वैष्णोदेवी यात्रा मार्गावर भूस्खलन; 9 भाविकांचा मृत्यू, ढगफुटीमुळे हाहाकार, अनेक घरे, दुकाने वाहून गेली

हिंदुस्थानवर आजपासून 50 टक्के टॅरिफचा बॉम्ब; मोदींची पळापळ… आधी जपान मग चीनकडे धाव

बाप्पाचा आवडता मोदक महागला; गणरायासाठी कायपण, होऊ द्या खर्च… महागाई वाढली तरी बेहत्तर! उत्साहाला उधाण!!

जरांगेंना मुंबईत परवानगीशिवाय नो एण्ट्री; आंदोलनासाठी नवी मुंबईचा पर्याय सुचवा… हायकोर्टाचा सरकारला आदेश

शांतता हवी असेल तर युद्धाला तयार राहा, सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी सांगितली देशाची रणनीती

अमेरिकी कंपन्या म्हणजे तुमच्या ‘पिगी बँक’ नाहीत! डिजिटल टॅक्स हटवा, नाहीतर टॅरिफ लावणार, डोनाल्ड ट्रम्प यांची पुन्हा धमकी

आप नेते सौरभ भारद्वाज यांच्या घरावर ईडीचा छापा, रुग्णालयाच्या बांधकामात भ्रष्टाचाराचा आरोप