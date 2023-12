Parliament Attack – बुटात लपवून आणली होती धुराची कांडी, खासदारांनीच घुसखोरांना पकडले

संसदेवर झालेल्या हल्ल्याला 13 डिसेंबर म्हणजे आजच्याच दिवशी 22 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आजच्याच दिवशी दोन ते तीन घुसखोरांनी संसदेतील सभागृहात घुसखोरी केली. त्यांच्या घुसखोरीमुळे सगळेजण धास्तावले होते. घुसखोरी करणारे हे तरुण असून त्यांनी प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहात उडी मारली होती आणि त्यानंतर त्यांनी खासदारांचे बाक ओलांडत लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या दिशेने धाव घेतली होती. या घुसखोरांना खासदारांनीच पकडल्याची माहिती काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी दिली आहे.

सदर घटना घडली तेव्हा प्रेक्षक गॅलरीमध्ये बसलेल्या प्रेक्षकांना जेव्हा या प्रकाराबद्दल विचारण्यात आलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं की प्रेक्षक गॅलरीतून उडी मारल्यानंतर एका तरुणाने त्याच्या बुटामध्ये लपवलेली धुराची काडी बाहेर काढली होती. संसदेबाहेर काढण्यात आल्यानंतर या घुसखोरांच्या साथीदारांनी अशाच प्रकारच्या धुराच्या काड्या संसदेच्या आवारात पेटवल्या होत्या, ज्यातून पिवळा धूर निघत होता.

VIDEO | Police detain a man and a woman who were protesting outside #Parliament premises using colour smoke canisters. pic.twitter.com/V6nB7ljhXh

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत यांनी सांगितले की, प्रेक्षकगृहातून उडी मारणारे तरुण जायबंदी झालेले नाहीत. जिथे त्यांनी उडी मारली तिथल्या बाकांवर खासदार बसलेले नव्हते. सदनामध्ये दोन मंत्रीही होते.

#WATCH | Security breach in Lok Sabha | Shiv Sena (UBT) MP Arvind Sawant says, “…Nobody got injured. When they jumped down, the benches at the back were unoccupied so they were caught…Two ministers were in the House.” pic.twitter.com/ig0Z1z2dCG

