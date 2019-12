पदार्पणात सचिनचा बळी घेणाऱ्या दिग्गज ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजाचा क्रिकेटला रामराम

ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज पीटर सिडल (Peter Siddle) याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. वयाच्या 35 व्या वर्षी पीटर सिडल याने क्रिकेटला रामराम करण्याचा निर्णय घेतला. सिडनीमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या तिसऱ्या कसोटी लढतीपूर्वी मेलबर्न क्रिकेट मैदानावर रविवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सिडलने निवृत्तीचा निर्णय जाहीर केला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी स्थानिक स्पर्धांमध्ये तो खेळणार आहे.

न्यूझीलंडविरुद्ध सुरू असलेल्या कसोटी मालिकेसाठी पीटर सिडल याची निवड करण्यात आली होती, मात्र त्याला अंतिम 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे तिसऱ्या लढतीसाठी संघ निवडीपूर्वीच सिडल याने निवृत्तीचा निर्णय घेतला. निवृत्तीचा निर्णय घेण्यापूर्वी कर्णधार टीम पेन आणि प्रशिक्षक जस्टिन लँगर यांच्याशी आपण चर्चा केली होती, असे सिडलने स्पष्ट केले आहे.

‘क्रिकेटमध्ये कधी थांबायचे आणि कोणती वेळ योग्य हे कळणे अवघड आहे. परंतु माझे मुख्य उद्दिष्ठ अॅशेस मालिका खेळणे आणि जिंकणे होते’, असे सिडल निवृत्तीजा निर्णय जाहीर करताना म्हणाला. 2001 नंतर ऑस्ट्रेलियाने पहिल्यांदाच सलग दोनदा (2001 आणि 2019) अॅशेस मालिका जिंकण्याचा कारनामा केला. या संघामध्ये सिडल प्रमुख खेळाडू होता.

JUST IN: Australia pacer Peter Siddle has announced his retirement from international cricket.

पीटर सिडल याने 2008 ला मोहाली येथे झालेल्या लढतीद्वारे कसोटीमध्ये पदार्पण केले होते. पदार्पणाच्या लढतीत सर्वात पहिला बळी त्याने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर याचा घेतला होता. तसेच 2010 मध्ये झालेल्या अॅशेस मालिकेत आपल्या वाढदिवशी (26 नोव्हेंबर) त्याने हॅटट्रीकची नोंद केली होती.

An #Ashes hat-trick at the Gabba on your birthday – it does not get better than this!

Happy retirement, @petersiddle403 pic.twitter.com/GO3hAAAEA2

