Photo – ‘कोस्टल रोड’ वरील जॉगिंग ट्रॅक मुंबईकरांसाठी खुला

सामना ऑनलाईन
|
Photo - रुपेश जाधव

मुंबई महानगरपालिकेने बांधलेला आणि मुंबईला वेगवान बनवणारा कोस्टल रोडवर 14 ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून 24 तास वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे.

(सर्व फोटो – रुपेश जाधव)

या मार्गावरील 5.25 किमी लांबीची मोकळी जागा उपलब्ध झाली असून या ठिकाणी मुंबईकरांना बिनधास्त फिरता येणार आहे.

पालिकेच्या माध्यमातून बांधण्यात आलेल्या आणि दक्षिण मुंबईचा प्रवास वेगवान करणाऱ्या कोस्टलमधील अद्ययावत सुविधांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन लोकार्पण करण्यात आले.

लोकार्पण झालेले जॉगिंग ट्रॅक आणि पादचारी भुयारी मार्ग हे नागरिकांसाठी 15 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 4.30 वाजेपासून खुले करण्यात आले आहेत.

नागरिकांसाठी विरंगुळा तसेच शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी पालिकेने जॉगिंग ट्रॅकवर विविध सोयीसुविधा दिल्या आहेत.

जॉगिंग ट्रॅकवर सायकल ट्रॅक तयार करण्यात आला आहे.

ठिकठिकाणी हिरवळ विकसित करण्यात आली असून विविध फुलझाडे, शोभेची झाडे, याजॉगिंग ट्रॅककडे जाण्यासाठी उभारलेल्या भुयारी पादचारी मार्गावर दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र रॅम्प तयार करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

वाटद एमआयडीसीची अधिसूचना रद्द करा, कळझोंडी ग्रामसभेत ग्रामस्थांचा ठराव

Latur News – सजग नागरिकाने वेळीच फोन केला आणि पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे बालविवाह रोखला

पाकिस्तानसोबत खेळण्यासाठी बीसीसीआयने दिलेलं कारण म्हणणं हा एक विनोदच, आदित्य ठाकरे यांनी फटकारले

Latur News – जिल्ह्यात चोवीस तासांत सरासरी ४४.६ मिलीमीटर पावसाची नोंद, तावरजा आणि तेरणा नदिकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

रायगड जिल्ह्याला ‘रेड अलर्ट’, तर मुंबईसह कोकणाला ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी; शनिवारी अति मुसळधार पावसाची शक्यता

आंबा घाटात दरड कोसळली; वाहने सावकाश चालवण्याचे आवाहन

लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान पुन्हा खोटे बोलले, स्वातंत्र्य चळवळ व RSS संबंध काय? काँग्रेसचा सवाल

Photo – उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते शिवसेना भवन येथे ध्वजारोहण

संततधार पावसामुळे मुचरी-संगमेश्वर मार्गावरील वाहतूक ठप्प; मार्गावर वाहनांच्या रांगा