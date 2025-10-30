Photo – पवईमध्ये थरारक ओलीसनाट्य आणि एन्काउंटर

सामना ऑनलाईन
|
Photo - Rupesh Jadhav

मुंबईत पवईमधील रा स्टुडिओमध्ये रोहित आर्यने 17 मुलांना ओलीस ठेवले होते. या घटनेने संपूर्ण यंत्रणा हादरली होती. यानंतर पवई पोलीस आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी पोलिसांनी कारवाई करत आरोपीला अटक करत त्याचा एन्काउंटर करण्यात आला आहे. 

(सर्व फोटो – रुपेश जाधव)

ओलीस ठेवलेल्या सर्व मुलांची सुरखरूप सुटका केली आहे. 

दुपारी १ वाजल्यापासून ते ४ वाजेपर्यंत हे ओलीसनाट्य सुरू होते.

याच दरम्यान मुलांना वाचवत असताना आरोपी रोहित आर्य याने पोलिसांवर गोळीबार केला.

यावेळी पोलिसांनी प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात आरोपी रोहित आर्य याच्या छातीत डाव्या बाजूला गोळी लागली आणि त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Buldhana News – बुलढाणा मतदारसंघातील मतदार यादीत महाघोळ; हजारो दुबार व मयत नावे यादीत, शिवसेनेचा आरोप

Powai Hostage News – आरोपी रोहित आर्य याचा पोलिसांकडून एन्काउंटर, छातीत डाव्या बाजूला लागली गोळी

‘कॉन्ट्रॅक्टर को सब माफ’ असा नवीन कायदा केला आहे? पुणे प्रकरणी आदित्य ठाकरे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

निवडणूक आयोग मतदार याद्या दुरुस्त का करत नाही? जाब विचारण्यासाठी 1 नोव्हेंबरला मोर्चा – हर्षवर्धन सपकाळ

महिला वर्ल्ड कपच्या इतिहासात दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजाची गरूड झेप, झुलन गोस्वामीचा विक्रम मोडला

आता CBSE च्या विद्यार्थ्यांना मोटू-पतलू देणार इन्कम टॅक्सचे धडे!

शरीरसंबंधास नकार दिल्याने माथेफिरु नवऱ्याने छतावरुन ढकलले

डोक्याला चेंडू लागल्याने 17 वर्षीय क्रिकेटपटूचा मृत्यू, हिंदुस्थान-ऑस्ट्रेलिया मालिकेदरम्यान घडली दुर्दैवी घटना

Powai Hostage Case – मुंबईत थरारक घटना! पवईतील स्टुडिओत २० ते २२ मुलांना ओलीस ठेवलं, पोलिसांनी आरोपीला केली अटक