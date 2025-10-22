कॅनडामध्ये पंजाबी गायक तेजी काहलोनवर गोळीबार, रोहित गोदरा टोळीने जबाबदारी घेतली, धमकीची पोस्ट व्हायरल

कॅनडामध्ये पंजाबी गायक तेजी काहलोनवर गोळीबार झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. रोहित गोदरा टोळीने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे आणि सोशल मीडियावर धमकीची पोस्टही शेअर केली आहे. तथापि, अद्याप याची कोणतीही खात्रीदायक माहिती हाती आलेली नाही.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रोहित गोदरा टोळीने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट शेअर केली. रोहित गोदरा टोळीने पोस्टमध्ये जीवे मारण्याची धमकी देखील दिली.
“बंधूंनो, आम्ही कॅनडामध्ये तेजी काहलोनवर गोळीबार करण्याचे नियोजन केले होते. त्याच्या पोटात गोळी लागली. जर यातून त्याला धडा मिळाला तर ठीक आहे, नाहीतर पुढच्या वेळी आपण त्याला मारू. तो आर्थिक मदत करत होता आणि आपल्या शत्रूंना शस्त्रे देत होता आणि कॅनडामधील आपल्या बांधवांना माहिती देऊन त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा कट रचत होता. जर कोणी आपल्या बांधवांकडे पाहण्याचा विचार केला तर त्यांना पाहणे तर सोडाच, त्यांना असा धक्का दिला जाईल जो इतिहासाच्या पानांमध्ये लिहला जाईल.”
त्यावर पुढे लिहिले होते, “मी तुम्हाला सांगतो, कोणी त्याच्या प्रभावाला बळी पडून आपल्या बांधवांकडे पाहिले किंवा त्याला आर्थिक मदत केली आणि आम्हाला कळले तर त्याचे कुटुंबही सोडले जाणार नाही. आम्ही त्याला नष्ट करू.” ही धमकी सर्व भाऊ आणि व्यापारी, बांधकाम व्यावसायिक, हवाला व्यापारी आणि इतरांनाही आहे. जो कोणी मदत करेल तो आपला शत्रू असेल. ही फक्त सुरुवात आहे. पुढे काय होते ते पाहूया!
अलिकडेच प्रसिद्ध विनोदी कलाकार कपिल शर्मा यांच्या मालकीच्या कॅनडामधील कॅप्स कॅफेमध्ये गोळीबाराची घटना घडली. या कॅफेला यापूर्वी दोनदा लक्ष्य करण्यात आले आहे. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने या गोळीबाराची जबाबदारी स्वीकारली होती.