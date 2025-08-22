Ratnagiri News – जिल्हा बॅंकेच्या कर्ला शाखेत 50 लाखांचा अपहार, शिपायानेच सोन्यावर हात मारला

रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्ला शाखेत सोने तारण कर्ज म्हणून ठेवलेले तब्बल 50 लाख रुपयांचे 504.34 ग्रॅम सोने शिपायाने चोरले आहे. ही घटना उघड होताच जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली असून बॅंकेच्या ग्राहकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.
कर्ला शाखेतील सोने चोरणार्या बँकेच्याच शिपायाला गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने अवघ्या चार तासात अटक केली. या सर्व प्रकरणात बँकेचा कॅशियर आणि मुख्य अधिकारी यांनी संगनमताने हा गुन्हा केला असल्याची शक्यता असल्याचा अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आहे. हा गुन्हा 18 फेब्रुवारी 2025 ते 4 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत घडला आहे. दरम्यान, शुक्रवारी न्यायालयाने संशयित शिपायाला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. अमोल आत्माराम मोहिते (42) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयित शिपायाचे नाव आहे. त्याच्या विरोधात बँकेचे सरव्यवस्थापक सुधीर प्रभाकर गिम्हवणेकर यांनी रत्नागिरी शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
दरम्यान, कर्ला येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत सात महिन्यात नागरिकांनी तारण म्हणून ठेवलेले सोने बँकेच्या तिजोरीत ठेवताना प्रत्येक नागरिकाच्या दागिन्यांमधील काही दानिगे हा शिपाई चोरत होता. परंतू एक नागरिक आपले बँकेत ठेवलेले सर्व दागिने सोडवण्यासाठी बँकेत आला असता त्याला आपल्या दागिन्यांमधील काही दागिने कमी असल्याचे दिसून आले. त्यावेळी या अपहाराचा भांडाफोड झाला. त्याने हा प्रकार वरिष्ठांच्या कानावर घातला. अपहाराची रक्कमही मोठी असल्याने बँक व्यवस्थापनाने गुरू शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीनंतर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने तातडीने तपासाची चक्रे फिरवत संशयित शिपायाला अटक केली. याप्रकरणी कर्ला शाखेतील सोने चोरणाऱ्या शिपायासह शाखा व्यवस्थापक, कॅशियर आणि एक महिला कारकून अशा चौघांना रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने तातडीने निलंबित केले आहे.