रशिया-युक्रेन शांतीचर्चा निष्फळ; ट्रम्प-पुतिन यांच्यावर झेलेन्स्की नाराज?

स्वित्झर्लंडमधील जिनेव्हा येथे रशिया-युक्रेन शांतीचर्चा निष्फळ ठरली आहे. ही बैठक अमेरिकेच्या मध्यस्थीने अबूधाबी येथे झालेल्या चर्चेच्या दोन फेऱ्यांनंतर झाली. मात्र, ही बैठक निष्फळ ठरली आहे. पूर्व युक्रेनच्या प्रदेशांवर नियंत्रण यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अजूनही एकमत झालेले नाही. रशिया आणि युक्रेनमधील शांतता चर्चा बुधवारी स्वित्झर्लंडमधील जिनेव्हा येथे कोणत्याही निष्कर्षाशिवाय संपली. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी पुतिन आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प दोघांवरही टीका केली आहे आणि रशियासोबतच्या शांतता चर्चेला अत्यंत तणावपूर्ण म्हटले आहे. त्यामुळे ट्रम्प-पुतिन यांच्यावर झेलेन्स्की नाराज असल्याच्या चर्चा आहेत.

रशियासोबतच चार वर्षांचे युद्ध संपवण्यासाठी शांती करार करण्याची प्रक्रिया पुतिन जाणूनबुजून लांबवत असल्याचा आरोप झेलेन्स्की यांनी केला. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने स्वित्झर्लंडमध्ये सुरू असलेल्या या चर्चेदरम्यान अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अलिकडच्या काळात दोनदा सांगितले होते की, पुतिन आणि झेलेन्स्की यांनी चर्चा यशस्वी होण्यासाठी पावले उचलावीत. झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे की रशियासोबतची अलीकडील बैठक खरोखरच कठीण होती. रशियामुळे चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचू शकल्या नसल्याचे झेलेनस्की यांचे म्हणणे आहे.

झेलेन्स्कीच्या विधानानंतर काही वेळातच, रशियाची सरकारी वृत्तसंस्था आरआयएने चर्चा संपल्याचे वृत्त दिले. रशियाचे मुख्य वाटाघाटीकार व्लादिमीर मेडिन्स्की म्हणाले की लवकरच पुढील चर्चा होईल. तथापि, त्यांनी तारीख दिली नाही. युक्रेनच्या एका अधिकाऱ्याने देखील पुष्टी केली की जिनेव्हा चर्चा सुमारे दोन तास चालली. यापूर्वी, एका अमेरिकन वेबसाइटला दिलेल्या मुलाखतीत, झेलेन्स्की म्हणाले की ट्रम्प सार्वजनिकरित्या फक्त युक्रेनला सवलती मागत आहेत, रशियाला नाही हे अन्याय्य आहे. झेलेन्स्की असेही म्हणाले की जर कोणत्याही शांतता योजनेत युक्रेनला पूर्व डोनबास प्रदेशातील प्रदेश सोडण्याची मागणी केली गेली जी रशियाने अद्याप ताब्यात घेतली नाहीत, तर युक्रेनियन लोक जनमत चाचणीत ती नाकारतील.

