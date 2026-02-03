CSMVS येथे ग्यूमेड तांत्रिक मठाकडून वाळू मांडळा निर्मिती; तिबेटच्या जिवंत परंपरांचा अनोखा अनुभव

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

तिबेटच्या जिवंत सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परंपरांचा अनोखा अनुभव देणाऱ्या उपक्रमांतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय (CSMVS) येथे ग्यूमेड तांत्रिक मठ येथील भिक्षूंनी वाळू मांडळा (Sand Mandala) निर्मिती सादर केली.

CSMVS हिमालयन आर्ट गॅलरी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या उपक्रमाला संग्रहालयातील अभ्यागत, विद्यार्थी आणि कला-संस्कृती रसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. हा उपक्रम केंद्रीय तिबेटी प्रशासन, धर्मशाळा येथील माहिती व आंतरराष्ट्रीय संबंध विभागाच्या सहकार्याने साकारण्यात आला. रंगीत वाळूच्या कणांपासून अत्यंत संयम, एकाग्रता व ध्यानपूर्वक साकारण्यात येणारा वाळू मांडळा अनित्यता, करुणा आणि समरसतेचे प्रतीक मानला जातो. जे तिबेटी बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे मूलभूत मूल्य आहे. भिक्षूंनी सादर केलेली ही प्रक्रिया, मंत्रोच्चार आणि साधना पाहण्याची संधी अभ्यागतांना मिळाली, ज्यातून या आध्यात्मिक कला प्रकाराचे महत्त्व अधिक ठळकपणे समोर आले आहे.

या उपक्रमातून CSMVS ने जिवंत सांस्कृतिक परंपरांचे सादरीकरण करण्याची आपली बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित केली असून, या संग्रहालयाला सक्रिय अध्ययन, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि अमूर्त वारशाच्या जतनासाठी एक प्रभावी व्यासपीठ म्हणून साकारले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

गद्दारांना धडा शिकवा आणि राजापूरात भगवा फडकवा, शिवसेना नेते विनायक राऊत यांचे आवाहन

ये नया हिंदुस्थान है! ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी! धुरंदर 2 चा जबरदस्त टीझर प्रदर्शित

कणकवलीत वीजपुरवठा खंडित; संतप्त व्यापाऱ्यांची वीज उपकेंद्रावर धडक

India–US Trade Deal – हिंदुस्थान-अमेरिका ट्रेड डीलवर सरकारने स्पष्टीकरण द्यावं, आदित्य ठाकरे यांची मागणी

हॉकी वर्ल्डकपही खेळला; आता T-20 World Cup मध्ये धमाका करण्यासाठी 42 वर्षीय खेळाडू सज्ज

पुणे आणि बीडच्या पालकमंत्रीपदी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, शासन निर्णय जारी

‘प्रायव्हसी’शी तडजोड नको; Meta आणि WhatsApp ला सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले

धुरंधर 2 चित्रपटाच्या शुटिंगदरम्यान एक चूक अन् मुंबई पोलिसांकडून कारवाई

Stock Market Update – ट्रम्प यांचे एक ट्विट अन् शेअर बाजार बनला रॉकेट; सेन्सेक्स 4,205, तर निफ्टी 1,252 अंकांनी वधारला