माणसं फोडणे, विकत घेणे आणि निवडणुका लढवणे हीच त्यांची लोकसेवा; संजय राऊत यांची मुख्यमंत्र्यांवर टीका

सामना ऑनलाईन
|

महानगरपालिका निवडणुकीनंतर राज्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. याच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री आठवड्याभरात 20 सभा घेणार असल्याचे वृत्त आहे. याचा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी समाचार घेतला. माणसं फोडणे, विकत घेणे आणि निवडणुका लढवणे हीच त्यांची लोकसेवा, महाराष्ट्र सेवा आणि महाराष्ट्र धर्म असल्याची टीका संजय राऊत यांनी मंगळवारी सकाळी माध्यमांशी बोलताना केली.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री प्रचार सभा घेत आहेत. त्यांना काम काय आहे? मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी मंत्रालयात बसून या राज्याचा कारभार करणे अपेक्षित आहे, पण ते 24 तास राजकारण आणि निवडणुकीत गुंतलेले आहेत. ते आठवड्याला 20 काय 50 सभाही घेतील. त्यांच्या हाताशी हेलिकॉप्टर, चार्टर्ड विमान, पैशाने भरलेले कंटेनर आहेत. तुम्ही त्यांची तुलना करू नका. राज्यात सत्तेवर आल्यापासून ते जनतेच्या हिताचे एक तरी काम करू शकले का? फक्त निवडणुका लढवणे, जिंकणे, माणसं फोडणं, विकत घेणे हीच त्यांची लोकसेवा, महाराष्ट्रसेवा आणि महाराष्ट्र धर्म आहे, अशी खरपूस टीका संजय राऊत यांनी केली.

लाल वादळ नाही, हा महाराष्ट्रातील आदिवासींचा उठाव

ते पुढे म्हणाले की, नाशिकवरून हजारो आदिवासी बांधव मुंबईकडे निघाले आहेत. आठ दिवसांपूर्वी पालघर जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी बांधवांनी धडक मारली. चंद्रपूर, गडचिरोली येथे आदिवासींची आंदोलन सुरू आहेत. जल-जमीन-जंगल यांच्यावर आदिवासींचा हक्क आहे. महाराष्ट्रात त्याच्यावर उद्योगपतींच्या माध्यमांतून आक्रमण होत आहे. हे सगळे उद्योगपती भाजपचे देणगीदार आहेत. हे लाल वादळ नसून, हा महाराष्ट्रातील आदिवासींचा उठाव आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी 50 सभा घेण्याऐवजी पालघरचे आदिवासी आणि नाशिकवरून निघालेले हजारो आदिवासी यांच्याशी चर्चा करावी.

पैशाच्या तुफानातही आमचे कार्यकर्ते लढतील

निवडणुका नेते लढत नाहीत. कार्यकर्ते, पदाधिकारी स्थानिक पातळीवर लढत असतात. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या प्रामुख्याने जिल्ह्यातील प्रमुख नेते, कार्यकर्ते लढतात. पण गेल्या काही काळापासून पैशाचा प्रचंड वापर सुरू आहे. पैशाचे तुफान आलेले आहे. त्याच्याशी सामना करणे कठीण असले तरी आमचे कार्यकर्ते लढतील, असेही एका प्रश्नाला उत्तर देताना राऊत म्हणाले.

मिंधे गटाला बाळासाहेब नाही तर मोदी, शहा वंदनीय; संजय राऊत यांचा घणाघात

16 लाख कोटींचा हिशेब द्यावा

फडणवीस वकील आहेत आणि मंत्रिमंडळात काही सीए आहेत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी मागच्या 16 लाख कोटींचा हिशेब दिला पाहिजे. बॅलन्सशीट टॅली व्हायला पाहिजे ना? असेही संजय राऊत म्हणाले. तसेच काही मंत्र्यांनी येणे-जाणे कायम राहावे म्हणून दावोसला घरे घेतल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Pune news – 50 तोळे सोने, लाखोंचा हुंडा दिल्यानंतरही छळ अन् बळजबरीने गर्भपात; महिला सरपंचाच्या घरात हुंडाबळी, सुनेनं जीवन संपवलं

Latur news – निलंग्यात काँग्रेसच्या महिला उमेदवाराचं अपहरण; भाजप आमदारावर गंभीर आरोप, काँग्रेसची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव

Pune News – माता न तू वैरिणी! वाघोलीत कौटुंबिक वादातून आईकडून दोन मुलांवर हल्ला; मुलाचा मृत्यू

gita gopinath cites 1.7 million air pollution deaths in india at davos

देशात प्रदूषणामुळे सुमारे १७ लाख लोकांचा मृत्यू! अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांच्या या आकडेवारीचा आधार काय? वाचा संपूर्ण माहिती

मिंधे गटाला बाळासाहेब नाही तर मोदी, शहा वंदनीय; संजय राऊत यांचा घणाघात

लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पीडितांची ओळख उघड करू नका, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना कडक निर्देश

europe financing war against itself with india-eu deal team trump

युरोप स्वतःविरुद्धच्या युद्धालाच रसद पुरवतोय! India-EU व्यापार करारावरून अमेरिकेचा खळबळजनक आरोप

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त लावलेला स्पीकर अंगावर पडून 3 वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू, विक्रोळीतील हृदयद्रावक घटना

bareilly magistrate alankar agnihotri resigns over new ugc rules

UGC च्या नव्या नियमांना विरोध करत बरेलीच्या सिटी मॅजिस्ट्रेटचा राजीनामा; जिल्हाधिकाऱ्यांवर केले गंभीर आरोप