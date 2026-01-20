मुसलमानांमुळे साने निवडून आला…; ढिकले- महाजनाच्या संवादाची क्लिप व्हायरल

राज्यात महापालिका निवडणुका झाल्या असून आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीमुळे वातावरण तापत आहे. तसेच मुंबईसह अनेक शहराच्या महापौरपदाबाबत राजकारणात चर्चा होत आहे. त्यातच आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी एक व्हायरल व्हिडीओ सोशल मिडीयावर शेअर केला आहे. त्यात राहुल ढिकले आणि गिरीश महाजन यांच्यातील संवादामुळे साने निवडून आला, असे महाजन सांगत आहेत. मुसलमानांच्या मतामुळे भाजप जागा मिळवत असल्याचे या संवादातून स्पष्ट झाले आहे. या व्हायरल क्लिपमुळे राजकारणात खळबळ उडाली आहे. मुस्लीम मतांवर जागा मिळवणारे आम्हाला हिंदुत्व शिकवणार, असा शब्दांत संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
(आणि हे आम्हाला हिंदुत्व शिकवणार)
राहुल ढिकले- साने निवडून आला महंजे अवघड आहे
तुमची कृपा
गिरीश महाजन: मुसलमानांना मुळे झाला *चिपड्या* बोला साहब आपको पॅनल नही निकाल के दिया तो मुझे जेल मे डाल देना काय महंतो/ अगर मैंने तुमको वोटिंग निकाल के नहीं दिया तो
आमदार बाई भेटू देत नवती pic.twitter.com/0Dp0kzYryw
