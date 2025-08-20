अदानीचे स्मार्ट मीटर लावल्यानंतर बिल कमी झालेले दाखवा आणि 10 हजार रुपये मिळवा, कुडाळमध्ये शिवसेनेची अनोखी योजना

सामना ऑनलाईन
स्मार्ट प्रिपेड वीज मीटर विरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष आक्रमक झाला आहे. कुडाळ एमआयडीसी येथील महावितरणच्या अधिक्षक अभियंता कार्यालयासमोर अनोख्या बक्षीस योजनेचा बॅनर्स लावण्यात आले आहेत. अदानींचे स्मार्ट वीज मीटर बसविल्यानंतर बिल कमी झालेले दाखवा आणि 10 हजार रुपये बक्षीस मिळवा अशा आशयाचा बॅनर्स शिवसेनेने लावला आहे.

याबाबत माजी आमदार वैभव नाईक म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सरसकट अदानी कंपनीचे हजारो स्मार्ट वीज मीटर बसविण्यात आले आहेत. या स्मार्ट मिटरमुळे विजेचे अचूक बिल येणार असे भाजप महायुतीचे नेते आणि महावितरणकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र वीज बिल पूर्वीपेक्षा तिप्पट,चौपट वाढून येत आहे. वीज ग्राहकांची परवानगी नसतानाही जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर बसविले जात आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील जनता मेटाकुटीस आणि आर्थिक संकटात आली असून ठिकठिकाणी वीज वितरण कार्यालयावर आंदोलन करीत आहे. मात्र तरीही जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि सत्ताधारी आमदार हे याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करीत नाहीत. अदानी स्मार्ट वीज मीटर आणि वाढीव बिलाबाबत तोंडातून ‘ब्र’ सुद्धा काढत नाहीत त्यामुळे याचा निषेध म्हणून “अदानी स्मार्ट वीज मीटरचे बिल कमी झालेले दाखवा आणि १० हजार रु. बक्षीस मिळवा” हि बक्षीस योजना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने राबविण्यात येत आहे अशी माहिती वैभव नाईक यांनी दिली. तसेच या योजनेच्या बक्षीस वितरणासाठी पालकमंत्री आणि आमदार यांनी वेळ दिल्यानंतर पालकमंत्री व आमदार यांच्या हस्ते बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम घेतला जाणार आहे अशी माहितीही वैभव नाईक यांनी दिली आहे.

