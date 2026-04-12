श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीत मासेमारीचा आरोप, १२ हिंदुस्थानी मच्छिमारांना अटक

श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीत मासेमारी केल्याच्या आरोपाखाली श्रीलंकेच्या नौदलाने १२ हिंदुस्थानी मच्छिमारांना अटक केली असून त्यांची एक नौकाही जप्त केली आहे. ‘पीटीआय’ने (PTI) दिलेल्या वृत्तानुसार, ही कारवाई ११ एप्रिल रोजी रात्री उशिरा करण्यात आली.

श्रीलंकेच्या नौदलाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, ११ एप्रिल रोजी रात्रीच्या वेळी राबवण्यात आलेल्या एका मोहिमेत, जाफनामधील काराइनगर येथील कोविलम किनारपट्टीजवळ हिंदुस्थानी मच्छिमार मासेमारी करत असताना त्यांना पकडण्यात आले. यावेळी त्यांची मासेमारीची नौकाही ताब्यात घेण्यात आली आहे.

कारवायांचे सत्र सुरूच

मच्छिमारांवरील कारवाईचे हे सत्र गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने सुरू आहे. याआधी ८ एप्रिल रोजी श्रीलंकेच्या नौदलाने मन्नारच्या उत्तर समुद्र क्षेत्रातून १० हिंदुस्थानी मच्छिमारांना अटक केली होती आणि त्यांची नौका जप्त केली होती. श्रीलंकेच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणे मासेमारी केल्याचा ठपका या मच्छिमारांवर ठेवण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IPL 2026 – वानखेडेवर आशाताई यांना मानवंदना; एक मिनिटांचे मौन, दंडावर काळी फित बांधून खेळाडू मैदानात

खळबळजनक! बीडमध्ये वसतीगृहातून दोन अल्पवयीन मुली बेपत्ता, तक्रार दाखल करून घेण्यास पोलिसांचा नकार

ऊस, कापूस हवाय कशाला? आल्याची शेती करत नवा प्रयोग राबवला, 25 लाखांचे उत्पन्न मिळवले

निलंग्यात शिंदे गटाच्या पदाधिकारी मेळाव्यात राडा; अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर

कॅनेडाचा अमेरिकेला दणका! अमेरिकेला जाणारा मोठा निधी रोखला

इस्रायलकडून लेबनॉनमध्ये विध्वंस सुरूच; घरांमध्ये स्फोटके पेरून गावे उद्ध्वस्त केली

Ratnagiri News – तुरळ–मावळंगे रस्त्यावर खडी साचल्याने अपघातांचा धोका; ग्रामस्थांचा इशारा

अमेरिकेत सीएटलमध्ये स्वामी विवेकानंदांच्या पहिल्याच पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

इस्त्रायलवर हल्ला करणं हे आमचं कर्तव्य , शांतता चर्चा अयशस्वी झाल्यानंतर तुर्कीयेचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांचा इशारा