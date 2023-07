Stuart Broad retire – स्टुअर्ट ब्रॉडचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला रामराम

अ‍ॅशेस कसोटी मालिकेतील पाचवा आणि अंतिम सामना ओव्हलच्या मैदानावर सुरू असतानाच इंग्लंडला धक्का बसला. इंग्लंडचा दिग्गज वेगवान गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉड याने अचानक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला रामराम करण्याचा निर्णय घेतला. उद्या किंवा सोमवारी माझा क्रिकेटमधील शेवटचा दिवस असेल, असे म्हणत स्टुअर्ट ब्रॉडने जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांना धक्का दिला.

मी गेल्या काही आठवड्यांपासून याबाबत विचा करत होतो आणि शुक्रवारी अंतिम निर्णय घेतला. याबाबत कर्णधार बेन स्टोक्स याच्याशीही चर्चा केली, असे स्टुअर्ट ब्रॉड म्हणाला. उद्या किंवा सोमवारी माझा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील शेवटचा दिवस असेल. हा प्रवास संस्मरणीय होता. या ऐतिहासिक मालिकेचा भाग असल्याचा मला अभिमान असून मला नेहमीच कारकिर्दीचा शेवट शिखरावर असताना करायचा होता, असेही तो म्हणाला.

