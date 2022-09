ऑसी ‘कबूतर’ला मागे टाकत ब्रॉडची भरारी, कसोटीत सर्वाधिक बळी घेणाऱ्यांच्या यादीत पाचव्या स्थानावर झेप

इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉड याने कसोटी क्रिकेटमध्ये नवा माइलस्टोन गाठला आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीमध्ये त्याने पाचव्या स्थानावर झेप घेतली आहे. लंडनच्या केनिंग्टन ओव्हल मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरू असलेल्या कसोटी लढतीत त्याने ही कामगिरी नोंदवली.

इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका संघात तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा सामना लंडनच्या केनिंग्टन ओव्हल मैदानावर सुरू आहे. या कसोटीच्या पहिल्या डावात चार बळी घेत स्टुअर्ट ब्रॉड याने ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज ग्लेम मेग्राथ याच्या कसोटी बळींच्या विक्रमाची बरोबरी साधली होती. आज चौथ्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेच्या दुसऱ्या डावात ब्रॉडने डिन एल्गर याला बाद करत मेग्राथला मागे सोडले आणि पाचव्या स्थानावर झेप घेतली.

