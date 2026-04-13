सुसान कोयल यांच्या हाती ऑस्ट्रेलियाच्या लष्कराची कमान, १२५ वर्षात पहिल्यांदाच महिला करणार लष्कराचे नेतृत्व

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

ऑस्ट्रेलियामध्ये १२५ वर्षांत प्रथमच, एक महिला देशाच्या लष्कराचे नेतृत्व करणार आहे. संरक्षण मंत्री रिचर्ड मार्ल्स यांनी या नियुक्तीला ऐतिहासिक म्हटले आहे. तसेच त्यांनी लेफ्टनंट जनरल सुसान कोयल यांच्या नावाची घोषणा केली. ऑस्ट्रेलियन लष्कराच्या स्थापनेपासूनच्या १२५ वर्षांत प्रथमच एक महिला हे सर्वोच्च पद भूषवणार आहे. लेफ्टनंट जनरल सुसान कोयल यांची लष्करी कारकीर्द जवळपास तीन दशकांची आहे. या काळात, त्यांनी सोलोमन बेटे, अफगाणिस्तान आणि मध्य पूर्व यांसारख्या आव्हानात्मक प्रदेशांमध्ये सेवा बजावली आहे.

कोयल यांनी ऑस्ट्रेलियन संरक्षण दल अकादमीतून विज्ञान शाखेची पदवी घेतली होती. त्यानंतर १९९२ मध्ये ‘रॉयल ​​मिलिटरी कॉलेज’मधून पदवीधर होऊन ‘रॉयल ​​ऑस्ट्रेलियन कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स’मध्ये दाखल झालेल्या कोयल, जनरल सायमन स्टुअर्ट यांच्या निवृत्तीनंतर लष्करप्रमुखपदाची सूत्रे हाती घेतील. यासंदर्भात बोलताना, संरक्षण मंत्री रिचर्ड मार्ल्स यांनी म्हटले की, कोयल यांची नियुक्ती हा एक अत्यंत ऐतिहासिक क्षण असून, त्याची विशेष नोंद घेतली जाणे आवश्यक आहे, असे ‘सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड’ने आपल्या वृत्तात नमूद केले आहे.

ऑस्ट्रेलियन लष्कर महत्त्वपूर्ण बदलांमधून जात असताना सुसान कोयल लष्कराची कमान स्वीकारत आहेत. आधुनिक युद्धाच्या गरजांना प्रतिसाद म्हणून, लष्कर स्वतःला लांब पल्ल्याच्या हल्ल्याची क्षमता, अत्याधुनिक ड्रोन आणि आधुनिक लढाऊ उपकरणांनी सुसज्ज करत आहे. याकरता सुसान यांचा अनुभव फार महत्त्वाचा ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Hormuz Blockade – तेलाची टंचाई, दरवाढ, वाढत्या महागाईचा धोका; हिंदुस्थानसह जगाला युद्धाच्या झळा

खरातकडून शोषण होणाऱ्या कुठल्याही महिलेला न्यायासाठी पोलिसात जावे असे का वाटले नाही? – सुप्रिया सुळे

हिमंता बिस्वा सरमा हे देशातील सर्वात भ्रष्ट मुख्यमंत्री, राहुल गांधी यांची टीका

West Bengal SIR : ‘जर विजयाचे अंतर २% असेल आणि १५% मतदार मतदान करू शकले नाहीत तर काय?’: न्यायमूर्ती बागची यांनी व्यक्त केली चिंता;...

झाडं तोडा आणि काँक्रीट ओता… मुंबईतील वाढत्या उष्णतेवरून आदित्य ठाकरे यांचा महायुती सरकारवर निशाणा

पाठ्यपुस्तकातील मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटवणे ही मराठ्यांच्या बलिदानाची प्रतारणा, संभाजीराजेंचे शिक्षण मंत्री यांचे शिक्षणमंत्र्यांना पत्र

हिंदुस्थानची रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेलखरेदी; गाठली 3 वर्षातील उच्चांकी पातळी

व्यंकटेश्वराला भक्ताचे भरभरून दान; दिले इतके कोटी रुपये

निवडणुकीदरम्यान महिला आरक्षणाचं श्रेय घेण्यासाठी हा राजकीय खेळ सुरू आहे, संजय राऊत यांची टीका